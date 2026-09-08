Inaugurato l’ampliamento del Centro Sportivo Giuriati di Milano

“Con l’ampliamento e la riqualificazione del Centro Sportivo Giuriati del Politecnico di Milano, oggi tocchiamo con mano l’importante contributo che le università offrono alla cittadinanza che vuole praticare sport, con lo sguardo rivolto soprattutto ai giovani”. Lo ha dichiarato il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi, intervenendo all’inaugurazione dell’ampliamento del Centro Sportivo Giuriati del Politecnico di Milano. Il centro sportivo del Politecnico è aperto anche alla cittadinanza, una risorsa quindi non solo per gli studenti.

“Anche Regione Lombardia – ha aggiunto – lavora in questa direzione con il Bando Impianti Sportivi, di cui abbiamo aumentato le risorse totali a 108 milioni di euro. L’ auspicio è che dal centro sportivo Giuriati escano nuovi campioni”.

L’intervento per ampliare un centro aperto a tutta la cittadinanza

L’intervento costituisce un significativo ampliamento dell’offerta del Centro Sportivo Giuriati, combinando la realizzazione di nuove infrastrutture sportive con la riqualificazione e l’evoluzione di spazi esistenti. Il progetto prevede una nuova palestra di circa 1.500 metri quadrati, nuovi campi e strutture dedicate e l’introduzione di tre nuove discipline – tennis, pickleball e arrampicata boulder – contribuendo al potenziamento complessivo dei servizi e delle attività del centro.

Regione aumenta il bando impianti sportivi, che sale a 108 milioni

La Lombardia è un’eccellenza nell’impiantistica sportiva, con oltre 13.000 impianti (20% del totale nazionale) e 41.000 aree sportive all’aperto (30% del totale). Molte strutture hanno però un’età media di 42 anni. Da qui l’azione della Regione che ha varato un Bando Impianti Sportivi da 100 milioni di euro, ora incrementato di 5,2 milioni che ha consentito lo scorrimento della graduatoria.

Le risorse regionali salgono così da 33,3 a 38,5 milioni, affiancate dai 70 milioni di credito agevolato dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, per un totale di 108,5 milioni di euro destinati agli impianti sportivi pubblici.