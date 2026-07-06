LNotizie-Lombardia. Sottosegretario Picchi: 400.000 euro per il nuovo bando ‘Giornate dello sport’

(LNotizie – Milano, 06 lug) Con una dotazione complessiva di 400.000 euro, Regione Lombardia presenta il bando ‘Giornate dello Sport 2026’, una nuova misura realizzata dal sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega allo Sport e Giovani Federica Picchi, pensata come strumento di socializzazione e per valorizzare le feste e le giornate dedicate allo sport organizzate dai Comuni lombardi.

L’iniziativa sostiene eventi senza scopo di lucro, multidisciplinari e aperti al pubblico, realizzati tra il 15 luglio e il 31 ottobre 2026, con l’obiettivo di rafforzare la cultura sportiva e la partecipazione nelle comunità locali. Le domande potranno essere presentate sulla piattaforma Bandi e Servizi dalle ore 10:00 del 7 luglio 2026 alle ore 12:00 del 28 luglio 2026.

Sport, benessere e partecipazione – “Con il bando Giornate dello Sport 2026 – afferma Federica Picchi – Regione Lombardia conferma la propria visione: lo sport è un presidio di benessere e partecipazione sociale che deve vivere nei territori, vicino alle persone, soprattutto ai piu’ giovani. Siamo convinti che questa iniziativa valorizzi le realtà associative locali e rafforzi il senso di comunità, dal bambino alla persona anziana, includendo ogni fascia d’età e ogni diverso talento”.

La misura nel dettaglio – Il bando prevede due Linee di intervento: la Linea 1, rivolta ai Comuni con almeno 15.000 abitanti o alle aggregazioni di tre o più Comuni; e la Linea 2, dedicata ai Comuni sotto i 15.000 abitanti, per garantire un accesso equo anche ai territori più piccoli. I soggetti beneficiari sono i Comuni lombardi che organizzano sul proprio territorio, in forma singola o associata, le giornate/feste dello sport. È prevista l’ammissibilità a contributo delle iniziative senza scopo di lucro, multidisciplinari e aperte al pubblico, realizzate dal 15 luglio 2026 al 31 ottobre 2026.

La misura è specificamente rivolta ai Comuni lombardi, riconoscendone il ruolo fondamentale nella promozione e valorizzazione dell’offerta sportiva locale al fine di avvicinare i cittadini di ogni età alla pratica sportiva, promuovendo sani stili di vita e favorendo percorsi di valorizzazione delle diverse abilità. (LNotizie)

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