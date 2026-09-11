Trent’anni di libri, incontri e partecipazione diventano un percorso espositivo che racconta il legame costruito nel tempo tra Festivaletteratura e Mantova. L’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso, nel corso della sua visita al Festivaletteratura, ha anche fatto tappa, oggi, al Museo Virgilio di Palazzo del Podestà, il ‘Museo Etnografico di Festivaletteratura’.

Realizzato con il contributo di Regione Lombardia, il progetto ricostruisce attraverso immagini, documenti e oggetti raccolti negli anni la storia della manifestazione e della comunità che ogni anno la anima.

La storia della città

“Questo percorso non celebra soltanto un importante anniversario – ha affermato Caruso – ma conserva anche la storia di una città che è riuscita a trasformare la lettura in un grande fatto popolare. Anche i simboli più riconoscibili e gli strumenti della vita quotidiana del Festival diventano testimonianze di un’esperienza culturale capace di portare i libri fuori dagli scaffali e di farli vivere nelle piazze, nei palazzi e tra le persone”.

Trant’anni di Festivaletteratura, con Regione antica alleanza

“Festivaletteratura ha cambiato il rapporto tra Mantova e la cultura – ha aggiunto l’assessore – costruendo negli anni un pubblico ampio e fedele e coinvolgendo un’intera comunità, a partire dalle centinaia di volontari che ne rappresentano il cuore. Regione Lombardia è al fianco della manifestazione fin dalle origini, quando Marzio Tremaglia, allora assessore regionale alla Cultura, ne comprese le potenzialità e scelse di sostenerne la crescita. Un’intuizione lungimirante, confermata dalla storia di questi trent’anni che oggi diventano un patrimonio per tutta la Lombardia”.

“Questo museo – ha concluso Caruso – dimostra inoltre che tutto ciò che accade intorno agli incontri con gli autori è parte essenziale del Festival: l’accoglienza, il lavoro condiviso, i gesti quotidiani e la capacità di far sentire ciascuno protagonista”.

Il Museo

L’allestimento ricostruisce con ironia e rigore la vita e le abitudini dell’‘Homo festivalensis’, la comunità che dal 1997 anima le giornate mantovane. Pannelli informativi, infografiche, fotografie, video e materiali raccolti nel tempo ripercorrono la crescita di una manifestazione diventata un punto di riferimento nel panorama culturale italiano e internazionale. Regione Lombardia ha destinato 100.000 euro alla trentesima edizione di Festivaletteratura.

Il ‘Museo Etnografico di Festivaletteratura’ è visitabile fino a domenica 13 settembre con ingresso libero. Ai visitatori sarà inoltre offerto un biglietto omaggio per il Museo Virgilio. L’iniziativa rientra nel progetto ‘Un archivio in movimento’.