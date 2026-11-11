In Lombardia i Centri per la Famiglia sono supporto per i caregiver

In Lombardia i Centri per la Famiglia a supporto dei caregiver funzionano. Le strutture che offrono supporto, orientamento e consulenza – che in regione sono ben 466 tra hub (le sedi principali di coordinamento) e spoke (gli uffici diffusi sul territorio) – sono risultate particolarmente efficace per quanto riguarda l’aiuto offerto ai caregiver familiari.

Il 55% dei Centri ha attivato servizi dedicati, soprattutto all’interno degli hub, e oltre 50 hanno costruito percorsi ad hoc. E’ quanto emerge da un sondaggio realizzato dalla Fondazione ‘The Bridge‘, al quale hanno partecipato più del 75% degli hub. I risultati sono stati presentati, mercoledì 11 novembre, a Palazzo Lombardia, in occasione di un evento dedicato.

Tra i servizi maggiormente offerti dai Centri rispondenti figurano: gli sportelli informativi e di orientamento (96,2%), l’accompagnamento ai servizi sociosanitari (69,2%), i gruppi di sostegno e di auto-mutuo aiuto (67,9%) e il supporto psicologico o counseling individuale (60,3%). Più di 50 centri hanno inoltre realizzato percorsi specifici, con diverse finalità. Tra questi il contrasto all’isolamento, la prevenzione del burnout e l’orientamento nella rete dei servizi. Il profilo di utenti che emerge dalla ricerca è in prevalenza di donne, con cittadinanza italiana e di età compresa tra i 51 e i 65 anni. I caregiver si prendono cura principalmente di persone anziane o con disabilità. Si tratta soprattutto di coniugi o partner, figli adulti e genitori della persona assistita.

Lucchini: Centri per la Famiglia, presìdi strategici

“Fondazione The Bridge – ha commentato l’assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini – ha fornito un prezioso lavoro di analisi e approfondimento. Un lavoro che ha contribuito a far emergere i bisogni delle famiglie e a valorizzare il ruolo dei Centri per la Famiglia nel sostegno a chi quotidianamente si prende cura di una persona fragile o non autosufficiente”.

“Il caregiver familiare – ha sottolineato l’esponente della Giunta – è una risorsa fondamentale per il nostro sistema di welfare, ma non possiamo dimenticare che è prima di tutto una persona, con bisogni, fragilità e diritti propri. Per questo – ha osservato Lucchini – è necessario costruire una rete territoriale capace non solo di riconoscerne il ruolo, ma soprattutto di sostenerlo concretamente. I Centri per la Famiglia rappresentano in questa direzione presidi strategici di prossimità, luoghi di ascolto, orientamento e accompagnamento, capaci di mettere in connessione servizi, istituzioni e Terzo settore”.

“La sfida – ha concluso l’assessore Lucchini – è costruire una comunità in cui nessun caregiver sia invisibile e nessuna famiglia si senta sola. Perché prendersi cura di chi si prende cura non è soltanto un dovere di solidarietà, ma una precisa responsabilità delle istituzioni nell’interesse dell’intera comunità”.

Iardino: fare patrimonio comune delle buone pratiche

“I caregiver familiari – ha dichiarato Rosaria Iardino, presidente della Fondazione ‘The Bridge‘ e professore aggiunto di Diritto e organizzazioni sanitarie all’Università di Pavia – sono una colonna portante del nostro sistema di cura, ma spesso restano poco visibili. Per rendere le loro azioni davvero efficaci servono però più risorse. Servono un coordinamento più solido con gli altri servizi e un mandato più chiaro verso chi si prende cura di un proprio caro. Lo scambio di pratiche di oggi nasce con questo spirito. Partire da ciò che funziona per farne un patrimonio comune”.