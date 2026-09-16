LNotizie-Foto. Brescia. Imprese, Regione premia le 104 ‘nuove’ attività storiche della provincia. Assessore Guidesi: valorizziamo realtà che rappresentano la forza del territorio

Marchio identificativo alle aziende attive da almeno 40 anni

(LNotizie – Brescia, 16 set) Tappa a Brescia per l’evento itinerante con cui Regione Lombardia premia sui territori le Attività storiche e di tradizione riconosciute nel 2026. L’iniziativa, voluta dall’assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, è dedicata a negozi, locali e botteghe artigiane che hanno svolto il proprio esercizio senza interruzioni per un periodo non inferiore a 40 anni.

Sono 104 le ‘nuove’ imprese storiche della provincia di Brescia che hanno ottenuto il marchio identificativo durante la cerimonia svoltasi nella sede della Camera di Commercio. A consegnare il riconoscimento, oltre all’assessore Guidesi, anche l’assessore all’Ambiente e Clima, Giorgio Maione, e il presidente della Camera di Commercio di Brescia, Roberto Saccone.

Per il quinto anno consecutivo, su volontà dell’assessore, la premiazione avviene attraverso un tour che fa tappa in tutte le province lombarde, in collaborazione con le Camere di Commercio.

Sono complessivamente 4.943 le Attività storiche riconosciute da Regione, di cui 789 nella provincia di Brescia. Sul portale regionale www.attivitastoriche.regione.lombardia.it saranno disponibili le foto di ciascun esercizio premiato: il sito web contiene informazioni e fotogallery per ogni realtà riconosciuta.

A questo link l’elenco delle 104 ‘nuove’ attività storiche in provincia di Brescia che hanno ottenuto il marchio identificativo nel corso della cerimonia.

“Brescia, come tutti i territori lombardi, è una terra che conosce bene il significato di fare impresa – ha sottolineato l’assessore Guidesi – e che, attraverso queste 104 ‘nuove’ attività storiche, aggiunge un altro importante tassello a un patrimonio che Regione Lombardia vuole valorizzare e accompagnare nel tempo. Dietro ogni riconoscimento ci sono decenni di lavoro, competenza e capacità di affrontare i cambiamenti senza perdere la propria identità. È questa la forza delle nostre imprese: saper guardare avanti facendo tesoro della propria storia. Ogni vetrina accesa è un contributo fondamentale alla sicurezza e alla vivibilità dei territori: presìdi dal grande valore sociale oltre che economico. Regione è al loro fianco anche concretamente, sostenendo gli investimenti necessari per innovare, crescere e garantire continuità a queste realtà, che sono l’essenza della competitività e dell’attrattività dei nostri territori”.

“Da bresciano – ha evidenziato l’assessore Maione – sono particolarmente orgoglioso di celebrare queste attività. Sono realtà che da decenni fanno parte della vita delle nostre comunità e che, con il loro lavoro, custodiscono tradizioni e generano valore. Riconoscerle significa dire grazie a chi ha saputo costruire il futuro senza dimenticare le proprie radici”.

Il supporto di Regione, oltre alla concessione del marchio identificativo, si concretizza con il bando ‘Imprese storiche verso il futuro’ riservato alle attività che figurano nell’albo regionale. La misura garantisce un contributo a fondo perduto che copre fino al 50% degli investimenti nei seguenti ambiti: innovazione, ricambio generazionale e trasmissione di impresa, riqualificazione del locale dell’attività, restauro e conservazione.

Nelle edizioni 2022, 2024, 2025 del bando sono stati assegnati 25 milioni di euro, generando 50 milioni di euro di investimenti sul territorio (449 beneficiari nel 2022, 620 beneficiari nel 2024, 343 beneficiari nel 2025). Per il 2026 la dotazione finanziaria è di 7 milioni di euro.

Attenzione, a questo link le slide relative alla presentazione di Brescia. (LNotizie)

doz