Regione premia 40 attività storiche in provincia di Mantova

Tappa a Mantova per l’evento itinerante con cui Regione Lombardia premia sui territori le Attività storiche riconosciute nel 2025. L’iniziativa, voluta dall’assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi, è dedicata a negozi, locali e botteghe artigiane che hanno svolto il proprio esercizio senza interruzioni per un periodo non inferiore a 40 anni.

Sono 40 le ‘nuove’ imprese storiche della provincia di Mantova che hanno ottenuto il marchio identificativo durante la cerimonia organizzata nel Centro Congressi della Camera di Commercio. A consegnare il riconoscimento, oltre all’assessore regionale, anche Lorenzo Capelli, vicepresidente della Camera di Commercio di Mantova. Per il quarto anno consecutivo, su volontà dell’assessore Guidesi, la premiazione avviene attraverso un tour che fa tappa in tutte le province lombarde, in collaborazione con le Camere di Commercio. A questo link le slide relative alla presentazione di Mantova.

Guidesi: punto di riferimento per cittadini e comunità

“Le Attività storiche – ha evidenziato l’assessore Guidesi – rappresentano un patrimonio prezioso che tiene insieme identità, lavoro e innovazione. Questo riconoscimento non celebra solo la loro lunga storia, ma anche la capacità di restare un punto di riferimento affidabile per cittadini e comunità, superando sfide, cambiamenti del mercato e momenti complessi. Sono realtà che garantiscono qualità, occupazione e un presidio fondamentale per i territori. Con questo marchio Regione Lombardia ribadisce la propria volontà di sostenere chi, da decenni, continua a investire nell’economia reale e nella vitalità delle nostre città”.

Sono complessivamente 4.477 le Attività storiche lombarde riconosciute da Regione, di cui 362 nella provincia di Mantova. Sul portale regionale www.attivitastoriche.regione.lombardia.it saranno disponibili le foto di ciascun esercizio premiato: il sito web contiene informazioni e fotogallery per ogni realtà riconosciuta.

L’elenco delle ‘nuove’ attività storiche

Queste le 40 ‘nuove’ Attività storiche in provincia di Mantova (13 botteghe artigiane storiche, 11 locali storici, 16 negozi storici) che hanno ottenuto il marchio identificativo nel corso della cerimonia al Centro Congressi della Camera di Commercio.

Bagnolo San Vito

Forneria Carra, Negozio storico, 1980, Alimentari e specialità alimentari.

Borgo Mantovano

Ferramenta Mezzaqui, Negozio storico, 1974, Attrezzature.

Martinelli Pavimenti, Negozio storico, 1968, Casa e arredamento.

Borgo Virgilio

Autofficina Galetti, Bottega artigiana storica, 1981, Auto e moto.

Borgocarbonara

Maria Cova, Bottega artigiana storica,1973, Cura della persona.

Ristorante Padus, Locale storico, 1967, Ristorazione.

Castel Goffredo

Car Gomme, Bottega artigiana storica, 1969, Auto e moto.

Castelbelforte

Scacco Matto, Negozio storico, 1970, Bar e tabaccheria.

Castellucchio

Rota Il Tuo Fornaio, Negozio storico, 1974, Alimentari e specialità alimentari.

Castiglione delle Stiviere

Pizzeria Sorrento, Locale storico, 1979, Ristorazione.

Goito

Co.Ca.Ma, Negozio storico, 1972, Abbigliamento e accessori.

G. Zoccatelli, Bottega artigiana storica, 1981, Auto e moto.

Mantova

Bar Sossi, Locale storico, 1970, Bar e tabaccheria.

Caffè Roberta, Locale storico, 1965, Ristorazione.

Loredana Salute e Benessere, Bottega artigiana storica, 1975, Salute e benessere.

Pasticceria La Deliziosa, Bottega artigiana storica, 1981, Gelaterie, pasticcerie e torrefazioni.

Tintoria Europa, Bottega artigiana storica, 1971, Cura della persona.

Marcaria

Favalli Arredamenti, Negozio storico, 1976, Casa e arredamento.

Moglia

Ristorante Al Ragno, Locale storico, 1974, Ristorazione.

Monzambano

Ristorante Olfino – Dalle Angeline, Locale storico, 1985, Ristorazione.

Ostiglia

Cugola Green Center, Negozio storico, 1984, Attrezzature.

Gm – Gioielleria Martini, Negozio storico, 1958, Preziosi.

Poggio Rusco

Ferramenta Vincenzi, Negozio storico, 1959, Attrezzature.

Greghi Gomme, Negozio storico, 1976, Auto e moto.

Porto Mantovano

Centro Orafo, Negozio storico, 1982, Preziosi.

Comini Franco, Negozio storico, 1979, Attrezzature.

Giordan Bar, Locale storico, 1980, Bar e tabaccheria.

Rodigo

Pastella, Locale storico, 1928, Ristorazione.

Roncoferraro

Trattoria Dal Gaia, Locale storico, 1978, Ristorazione.

Roverbella

Nobis, Bottega artigiana storica, 1971, Alimentari e specialità alimentari.

San Benedetto Po

Gioielleria Oreficeria Turci, Negozio storico, 1962, Preziosi.

Onoranze Funebri Solieri, Negozio storico, 1972, Articoli sacri.

Trombini Automazioni, Bottega artigiana storica, 1980, Attrezzature.

Schivenoglia

Forno Cantadori, Bottega artigiana storica, 1984, Alimentari e specialità alimentari.

Sermide e Felonica

Agricola Ricambi, Negozio storico, 1965, Attrezzature.

Gam, Bottega artigiana storica, 1961, Auto e moto.

Trattoria Cavallucci, Locale storico, 1956, Ristorazione.

Sustinente

Car Service Fornari, Bottega artigiana storica, 1981, Auto e moto.

Suzzara

Ristorante Da Cuomo, Locale storico, 1979, Ristorazione.

Viadana

Tassoni Aldo, Bottega artigiana storica, 1967, Attrezzature.

Bando ‘Imprese Storiche verso il Futuro’

Il supporto di Regione, oltre alla concessione del marchio identificativo, si concretizza con il bando ‘Imprese storiche verso il futuro’ riservato alle attività che figurano nell’albo regionale: per il 2025 la dotazione finanziaria è di 10,8 milioni di euro. La misura garantisce un contributo a fondo perduto che copre fino al 50% degli investimenti nei seguenti ambiti: innovazione, ricambio generazionale e trasmissione di impresa, riqualificazione del locale dell’attività, restauro e conservazione.