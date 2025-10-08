Regione premia 121 attività storiche in provincia di Brescia

Tappa a Brescia per l’evento itinerante con cui Regione Lombardia premia sui territori le attività storiche riconosciute nel 2025. L’iniziativa, voluta dall’assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi, è dedicata a negozi, locali e botteghe artigiane che hanno svolto il proprio esercizio senza interruzioni per un periodo non inferiore a 40 anni.
Sono 121 le ‘nuove’ imprese storiche della provincia di Brescia che hanno ottenuto il marchio identificativo durante la cerimonia svoltasi nella sede della Camera di Commercio. A consegnare il riconoscimento, oltre all’assessore Guidesi, anche il sottosegretario regionale all’Autonomia e il presidente della Camera di Commercio di Brescia, Roberto Saccone. Per il quarto anno consecutivo, su iniziativa dell’assessore, la premiazione avviene attraverso un tour che fa tappa in tutte le province lombarde, in collaborazione con le Camere di Commercio.
Il cuore della nostra economia, le tradizioni della nostra terra
“Le Attività storiche – ha evidenziato l’assessore Guidesi – rappresentano il cuore della nostra economia, l’identità e le tradizioni della nostra terra. Se la Lombardia primeggia in Italia e in Europa lo deve anche a chi, nei decenni, ha saputo costruire storie imprenditoriali in grado di resistere ai mutamenti del mercato, dimostrando capacità di adattamento, passione, competenza e dedizione. Storie imprenditoriali di successo che, non di rado, coincidono con le storie familiari. Negozi, botteghe e locali costituiscono un presidio irrinunciabile e un punto di riferimento per le comunità: assicurano servizi di qualità, opportunità occupazionali e un determinante contributo alla vivibilità dei territori. Regione Lombardia è dalla loro parte”.
Il supporto di Regione Lombardia
Sono complessivamente 4.477 le Attività storiche lombarde riconosciute da Regione, di cui 685 nella provincia di Brescia. Sul portale regionale www.attivitastoriche.regione.lombardia.it saranno disponibili le foto di ciascun esercizio premiato: il sito web contiene informazioni per ogni realtà riconosciuta comprensive di descrizione e fotogallery. A questo link le slide relative alla premiazione di Brescia.
Il supporto di Regione, oltre alla concessione del marchio identificativo, si concretizza con il bando ‘Imprese storiche verso il futuro’ riservato alle attività che figurano nell’albo regionale: per il 2025 la dotazione finanziaria è di 10,8 milioni di euro. La misura garantisce un contributo a fondo perduto che copre fino al 50% degli investimenti nei seguenti ambiti: innovazione, ricambio generazionale e trasmissione di impresa, riqualificazione del locale dell’attività, restauro e conservazione.
L’elenco delle ‘nuove’ attività storiche in provincia di Brescia
Queste le 121 ‘nuove’ Attività storiche in provincia di Brescia (22 botteghe artigiane storiche, 33 locali storici, 66 negozi storici).
Artogne
Pagani Carni, Negozio storico, 1975, Alimentari e specialità alimentari.
Bagolino
Al Lago, Locale storico, 1960, Ristorazione;
Benini Valle Dorizzo, Locale storico, 1984, Ristorazione;
Pizzeria Joselito, Locale storico, 1979, Ristorazione.
Bassano Bresciano
Oreficeria Lama, Negozio storico, 1982, Preziosi.
Bedizzole
Macelleria Pasetti, Negozio storico, 1980, Alimentari e specialità alimentari.
Breno
Bar Ristorante Pizzeria Taverna del Bracconiere, Locale storico, 1984, Ristorazione.
Brescia
Autoriparazioni Gerola Carrozzeria Autorimessa, Bottega artigiana storica, 1958, Auto e Moto;
Bosetti Gioielli, Negozio storico, 1967, Preziosi;
Calzature Ferrandi 1962, Negozio storico, 1962, Abbigliamento e accessori;
Calzature Ferrandi Faustino, Negozio storico, 1973, Abbigliamento e accessori;
E.Novali Arredi Sacri, Negozio storico, 1957, Articoli sacri;
El Forner, Negozio storico, 1974, Alimentari e specialità alimentari;
Elite Casa, Negozio storico, 1979, Casa e arredamento;
Libreria Tarantola 1899, Negozio storico, 1983, Cartoleria e libreria;
Macelleria da Pierangelo, Negozio storico, 1980, Alimentari e specialità alimentari;
Nadia Fiori, Negozio storico, 1978, Casa e arredamento;
Ortopedia Bonzio, Negozio storico, 1982, Cura della persona;
Pasticceria Tacconi, Bottega artigiana storica , 1967, Gelaterie pasticcerie e torrefazioni;
Pizzeria – Ristorante La Pastorella, Locale storico, 1983, Ristorazione;
Punto Casa, Negozio storico, 1984, Casa e arredamento;
Stoppini, Negozio storico, 1975, Casa e arredamento;
Tabaccheria Rizzi, Negozio storico, 1962, Bar e tabaccheria;
Trattoria Briscola, Locale storico, 1981, Ristorazione;
Violini, Bottega artigiana storica, 1926, Attrezzature;
Zucchi Giuliano & Figli, Locale storico, 1980, Cura della persona.
Calcinato
Albini Fiori, Negozio storico, 1984, Casa e arredamento.
Capriolo
Bellotti Arreda, Negozio storico, 1982, Casa e arredamento.
Carpenedolo
Farmacia dr. Azzi, Negozio storico, 1912, Salute e benessere.
Castenedolo
Mar-Col, Bottega artigiana storica, 1984, Auto e Moto.
Cazzago San Martino
Baglioni, Negozio storico, 1972, Abbigliamento e accessori.
Cellatica
Carrozzeria Bolpagni, Bottega artigiana storica, 1974, Auto e Moto.
Ceto
Centro Autofficina Simoncini Autosalone, Bottega artigiana storica, 1975, Auto e Moto.
Cevo
La Baita, Locale storico, 1970, Ristorazione;
Sargas Bar Ristorante, Locale storico, 1973, Ristorazione.
Chiari
Macelleria Mazza, Negozio storico, 1984, Alimentari e specialità alimentari;
Olmi (Macelleria Equina), Negozio storico, 1975, Alimentari e specialità alimentari;
Pazza Idea, Negozio storico, 1975, Abbigliamento e accessori;
Roby (Parrucchiere Uomo), Bottega artigiana storica, 1982, Cura della persona.
Coccaglio
Parrucchiere da Robert, Bottega artigiana storica, 1973, Cura della persona.
Collio
Bruni Giovanni Alimentari, Negozio storico, 1959, Alimentari e specialità alimentari.
Darfo Boario Terme
Centro Carni Doc, Negozio storico, 1964, Alimentari e specialità alimentari;
Il Musicista, Negozio storico, 1982, Attrezzature;
Panificio Alimentari, Negozio storico, 1941, Alimentari e specialità alimentari.
Dello
Farmacia Scalvini, Negozio storico, 1981, Cura della persona.
Desenzano del Garda
Pizzeria Carmelo, Locale storico, 1979, Ristorazione.
Edolo
Il Macellaio, Negozio storico, 1966, Alimentari e specialità alimentari.
Flero
Ferramenta Barbaglio F.lli, Negozio storico, 1983, Attrezzature;
Trattoria Al Bersagliere , Locale storico, 1972, Ristorazione.
Gardone Val Trompia
Lavasecco Lavanderia Levrangi, Bottega artigiana storica, 1980, Cura della persona.
Gavardo
Edilmarket, Negozio storico, 1978, Casa e arredamento.
Ghedi
Anna e Claudia, Bottega artigiana storica, 1984, Cura della persona;
Macelleria Equina Sajetti, Negozio storico, 1978, Alimentari e specialità alimentari.
Gussago
Arredamenti Paderni, Bottega artigiana storica, 1973, Casa e arredamento;
Autoriparazioni Torchio, Bottega artigiana storica, 1975, Auto e Moto;
Tintoria Lisetta, Bottega artigiana storica, 1960, Cura della persona;
Zubini, Negozio storico, 1960, Miscellanea.
Idro
Jollymarket di Pizzoni, Negozio storico, 1956, Alimentari e specialità alimentari.
Iseo
Barbieri, Negozio storico, 1935, Abbigliamento e accessori.
Leno
Carni Equine, Negozio storico, 1980, Alimentari e specialità alimentari;
Cartolibreria Andreino, Negozio storico, 1976 , Cartoleria e libreria;
Enoteca Boero Leno, Negozio storico, 1973, Alimentari e specialità alimentari;
Frutta e Verdura, Negozio storico, 1944, Alimentari e specialità alimentari;
Gioielleria Ottica Gozzini, Negozio storico, 1969, Ottica e fotografia;
Macelleria Calzoni, Negozio storico, 1955, Alimentari e specialità alimentari;
Tabaccheria Riv. N. 1 e Ricevitoria, Negozio storico, 1976, Bar e tabaccheria;
Tozzi Gioielleria – Ottica, Bottega artigiana storica, 1960, Preziosi;
Trattoria Primavera, Locale storico, 1971, Ristorazione.
Lograto
Trattoria La Fermata, Locale storico, 1977, Ristorazione.
Lonato del Garda
Le Maselle, Negozio storico, 1968, Abbigliamento e accessori.
Lozio
Bar Resù, Locale storico, 1979, Bar e tabaccheria;
Trattoria Alpina, Locale storico, 1958, Ristorazione.
Lumezzane
Mery Ristorante Pizzeria, Locale storico, 1984, Ristorazione;
Sarum Utensileria, Negozio storico, 1969, Attrezzature.
Malonno
Ristorante Eternità, Locale storico, 1962, Ristorazione.
Manerba del Garda
Ristorante Capriccio, Locale storico, 1965, Ristorazione.
Manerbio
Motta, Negozio storico, 1978, Abbigliamento e accessori.
Mazzano
Ristorante Mantovano, Locale storico, 1976, Ristorazione.
Monte Isola
Bar Corona, Locale storico, 1974, Bar e tabaccheria;
Bar Fabri, Locale storico, 1984, Bar e tabaccheria;
Capricci di Lago, Negozio storico, 1980, Abbigliamento e accessori.
Monticelli Brusati
Ristorante Marchì, Locale storico, 1969, Ristorazione.
Montichiari
Tuttoufficio, Negozio storico, 1984, Attrezzature.
Ome
Trattoria Belotti, Locale storico, 1971, Ristorazione.
Orzinuovi
Farmacia Centrale, Negozio storico, 1968, Salute e benessere;
Farmacia Magli, Negozio storico, 1977, Salute e benessere;
Tabacchi Riv. 10, Negozio storico, 1981, Bar e tabaccheria.
Orzivecchi
Lazzari, Negozio storico, 1972 , Abbigliamento e accessori.
Ospitaletto
Carrozzeria Tedeschi, Bottega artigiana storica, 1968 , Auto e Moto;
Polonini Compensati e Legnami, Negozio storico, 1964, Attrezzature.
Sarnico
Falegnameria di Sarnico Vincenzo e C. S.A.S., Bottega artigiana storica, 1969, Casa e arredamento.
Padenghe sul Garda
Arredamenti Besozzi, Negozio storico, 1954, Casa e arredamento.
Paderno Franciacorta
Il Giardino, Locale storico, 1984, Ristorazione.
Poncarale
La Tana del Grillo, Locale storico, 1973, Ristorazione.
Ponte di Legno
Dal Fornaio, Bottega artigiana storica, 1972, Alimentari e specialità alimentari;
Erboristeria Sanerba, Negozio storico, 1983, Salute e benessere.
Pontoglio
Myosotis, Bottega artigiana storica, 1981, Sport e tempo libero.
Roncadelle
Trattoria Conti, Locale storico, 1985, Ristorazione.
Rovato
Camiceria Rimax, Bottega artigiana storica, 1972, Abbigliamento e accessori;
CDA Automobili, Negozio storico, 1984, Auto e Moto;
Centro Abbigliamento Turotti, Negozio storico, 1965, Abbigliamento e accessori;
Corona, Locale storico, 1984, Ristorazione;
Fiori Pelizzari Claudio, Negozio storico, 1984, Casa e arredamento;
Trattoria Miramonte, Locale storico, 1972, Ristorazione;
Venturi Autofficina, Bottega artigiana storica, 1970, Auto e Moto;
Venturi Ottica Gioielli dal 1983, Negozio storico, 1983, Preziosi.
Rudiano
Falarti Elettrodomestici, Negozio storico, 1961, Attrezzature.
Salò
Caprice Uno, Locale storico, 1975, Ristorazione;
Gobbi, Negozio storico, 1965, Preziosi;
Ornella Profumeria, Negozio storico, 1976, Cura della persona;
Pasticceria Vassalli, Locale storico, 1973, Gelaterie pasticcerie e torrefazioni;
Veronesi, Negozio storico, 1975, Attrezzature.
San Paolo
Forneria Salumeria Telò, Bottega artigiana storica, 1961, Alimentari e specialità alimentari.
Torbole Casaglia
Premiata Forneria Ontini dal 1856, Bottega artigiana storica, 1980, Alimentari e specialità alimentari.
Travagliato
Pizzeria Paninoteca la Rocca, Locale storico, 1985, Ristorazione;
Spazio Colosio, Negozio storico, 1953, Casa e arredamento;
Vestibimbi, Negozio storico, 1982, Abbigliamento e accessori.
Vestone
Macelleria Pizzoni, Negozio storico, 1948, Alimentari e specialità alimentari;
Pizzeria Trattoria Croce Bianca, Locale storico, 1931, Ristorazione.
Vezza d’Oglio
Macelleria, Negozio storico, 1953, Alimentari e specialità alimentari.
Villanuova Sul Clisi
Trattoria da Emma, Locale storico, 1978, Ristorazione.