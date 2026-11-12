Regione premia 32 ‘nuove’ attività storiche della provincia di Como

Tappa a Como per l’evento itinerante con cui Regione Lombardia premia sui territori le attività storiche e di tradizione riconosciute nel 2026. L’iniziativa, voluta dall’assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi in collaborazione con le Camere di Commercio, è dedicata a negozi, locali e botteghe artigiane che hanno svolto il proprio esercizio senza interruzioni per un periodo non inferiore a 40 anni.

Per il quinto anno consecutivo, su volontà dell’assessore Guidesi, la premiazione avviene attraverso un tour che fa tappa in tutte le province lombarde. Premiate le attività storiche della provincia di Como

Sono 32 le ‘nuove’ imprese storiche della provincia di Como che hanno ottenuto il marchio identificativo durante la cerimonia svoltasi nell’Aula Magna del Pontificio Collegio Gallio. A consegnare il riconoscimento, oltre all’assessore Guidesi, anche l’assessore regionale all’Università, Ricerca e Innovazione Alessandro Fermi, e il vicepresidente della Camera di Commercio di Como – Lecco, Giuseppe Rasella. I numeri delle attività storiche riconosciute

Sono complessivamente 4.943 le attività storiche riconosciute da Regione, di cui 347 nella provincia di Como. Sul portale regionale www.attivitastoriche.regione.lombardia.it saranno disponibili le foto di ciascun esercizio premiato: il sito web contiene informazioni e fotogallery per ogni realtà riconosciuta.

Guidesi: componente fondamentale del nostro modello economico e sociale “Le attività storiche – ha evidenziato l’assessore Guidesi – rappresentano una componente fondamentale del nostro modello economico. Sono imprese che hanno dimostrato nel tempo capacità di resistere, evolversi e affrontare le trasformazioni del mercato, mantenendo salde le proprie radici. Dietro ciascuna di queste realtà ci sono storie di lavoro, investimenti e passione imprenditoriale che meritano di essere riconosciute e valorizzate. Come Regione Lombardia vogliamo essere al loro fianco, sostenendole nei percorsi di crescita e ammodernamento e favorendo il ricambio generazionale. Difendere queste attività significa tutelare non soltanto un patrimonio economico, ma anche presìdi importanti per la vitalità, la sicurezza e la vivibilità delle nostre comunità”.

Fermi: premiamo la storia e l’identità del nostro territorio “Da comasco – ha sottolineato l’assessore Fermi – sono particolarmente orgoglioso di celebrare queste attività, che rappresentano una parte importante della storia e dell’identità del nostro territorio. Sono negozi, botteghe e locali che, attraverso il lavoro di intere generazioni, hanno accompagnato la crescita delle nostre comunità, diventando punti di riferimento per cittadini e famiglie. Il riconoscimento di Regione Lombardia è un segno di attenzione e gratitudine verso chi ha saputo mantenere vive queste realtà”. Il supporto concreto di Regione Lombardia

Il supporto di Regione, oltre alla concessione del marchio identificativo, si concretizza con la misura ‘Imprese storiche verso il futuro’ riservato alle attività che figurano nell’albo regionale. La misura garantisce un contributo a fondo perduto che copre fino al 50% degli investimenti nei seguenti ambiti: innovazione, ricambio generazionale e trasmissione di impresa, riqualificazione del locale dell’attività, restauro e conservazione.

Nelle edizioni 2022, 2024, 2025 e 2026 del bando sono stati assegnati 34 milioni di euro, generando 70 milioni di euro di investimenti sul territorio (449 beneficiari nel 2022, 620 beneficiari nel 2024, 343 beneficiari nel 2025, 511 beneficiari nel 2026). Per il 2026 sono stati stanziati a livello lombardo oltre 9,7 milioni di euro. Le imprese beneficiarie in provincia di Como, per l’edizione 2026, sono 32.

A questo link l’elenco delle 32 ‘nuove’ attività storiche in provincia di Como.