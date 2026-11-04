LNotizie-Foto. Lecco. Economia, Regione premia le 19 ‘nuove’ attività storiche della provincia. Guidesi: valorizziamo patrimonio economico e culturale del territorio

Marchio identificativo alle imprese attive da almeno 40 anni

(LNotizie – Lecco, 05 nov) Tappa a Lecco per l’evento itinerante con cui Regione Lombardia premia sui territori le attività storiche e di tradizione riconosciute nel 2026. L’iniziativa, voluta dall’assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi in collaborazione con le Camere di Commercio, è dedicata a negozi, locali e botteghe artigiane che hanno svolto il proprio esercizio senza interruzioni per un periodo non inferiore a 40 anni.

Per il quinto anno consecutivo, su volontà dell’assessore Guidesi, la premiazione avviene attraverso un tour che fa tappa in tutte le province lombarde.

Sono 19 le ‘nuove’ imprese storiche della provincia di Lecco che hanno ottenuto il marchio identificativo durante la cerimonia svoltasi nella sede della Camera di Commercio. A consegnare il riconoscimento, oltre all’assessore Guidesi, anche il sottosegretario all’Autonomia e Rapporti con il Consiglio regionale, Mauro Piazza, e il presidente della Camera di Commercio di Como – Lecco, Ezio Vergani.

Sono complessivamente 4.943 le attività storiche riconosciute da Regione, di cui 212 nella provincia di Lecco. Sul portale regionale www.attivitastoriche.regione.lombardia.it saranno disponibili le foto di ciascun esercizio premiato: il sito web contiene informazioni e fotogallery per ogni realtà riconosciuta.

Guidesi: Regione Lombardia dalla parte di chi fa impresa – “Le attività storiche – ha evidenziato l’assessore Guidesi – sono testimonianze concrete della capacità lombarda di fare impresa. Sono realtà che hanno saputo affrontare cambiamenti economici e generazionali, conservando la propria identità e il legame col territorio. Rappresentano un patrimonio economico, ma anche sociale, perché contribuiscono a mantenere vivi i centri urbani e i paesi, garantendo servizi, relazioni e sicurezza. Come Regione Lombardia vogliamo continuare a sostenerle, accompagnandole negli investimenti e nei percorsi di rinnovamento. La loro storia dimostra che tradizione e innovazione possono procedere insieme, rafforzando la competitività del nostro sistema economico”.

Piazza: premiamo la storia e l’identità del territorio – “Da lecchese – ha sottolineato il sottosegretario Piazza – sono orgoglioso di premiare attività che custodiscono la storia e l’identità del nostro territorio. Il riconoscimento è un modo per ringraziare persone e famiglie che, con sacrificio e passione, negli anni hanno contribuito alla crescita delle nostre comunità, diventando punti di riferimento per i cittadini e mantenendo vivo il nostro tessuto sociale ed economico”.

Il supporto di Regione, oltre alla concessione del marchio identificativo, si concretizza con la misura ‘Imprese storiche verso il futuro’ riservato alle attività che figurano nell’albo regionale. La misura garantisce un contributo a fondo perduto che copre fino al 50% degli investimenti nei seguenti ambiti: innovazione, ricambio generazionale e trasmissione di impresa, riqualificazione del locale dell’attività, restauro e conservazione.

Nelle edizioni 2022, 2024, 2025 e 2026 del bando sono stati assegnati 34 milioni di euro, generando 70 milioni di euro di investimenti sul territorio (449 beneficiari nel 2022, 620 beneficiari nel 2024, 343 beneficiari nel 2025, 511 beneficiari nel 2026). Per il 2026 sono stati stanziati a livello lombardo oltre 9,7 milioni di euro. Le imprese beneficiarie in provincia di Lecco, per l’edizione 2026, sono 24.

A questo link l’elenco delle 19 ‘nuove’ attività storiche in provincia di Lecco.

A questo link le slide relative alla presentazione di Lecco. (LNotizie)

doz