Regione premia 43 ‘nuove’ attività storiche della provincia di Monza

Tappa a Monza per l’evento itinerante con cui Regione Lombardia premia sui territori le attività storiche e di tradizione riconosciute nel 2026. L’iniziativa, voluta dall’assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi in collaborazione con le Camere di Commercio, è dedicata a negozi, locali e botteghe artigiane che hanno svolto il proprio esercizio senza interruzioni per un periodo non inferiore a 40 anni.

Per il quinto anno consecutivo, su volontà dell’assessore Guidesi, la premiazione avviene attraverso un tour che fa tappa in tutte le province lombarde.

In provincia di Monza premiate le nuove attività storiche

Sono 43 le ‘nuove’ imprese storiche della provincia di Monza e Brianza che hanno ottenuto il marchio identificativo durante la cerimonia svoltasi in Villa Reale. A consegnare il riconoscimento, oltre all’assessore Guidesi, anche il presidente del Consiglio regionale, Federico Romani, ed Enzo Albanese in rappresentanza della Camera di Commercio.

Sono complessivamente 4.943 le attività storiche riconosciute da Regione, di cui 347 nella provincia di Monza e Brianza. Sul portale regionale saranno disponibili le foto di ciascun esercizio premiato: il sito web contiene informazioni e fotogallery per ogni realtà riconosciuta.

Guidesi: valorizziamo patrimonio economico e culturale

“Le attività storiche – ha sottolineato l’assessore Guidesi – rappresentano un esempio significativo della vitalità del nostro sistema economico. Sono imprese che hanno saputo costruire nel tempo un rapporto di fiducia con i cittadini, superando passaggi complessi e trasformazioni del mercato senza perdere il legame con il territorio“.

“La loro longevità – ha aggiunto Guidesi – è il risultato di lavoro, intraprendenza e capacità di rinnovarsi. Regione Lombardia è al loro fianco con strumenti concreti per sostenerne gli investimenti, favorire il ricambio generazionale e accompagnarne lo sviluppo. Difendere questo patrimonio significa valorizzare una componente essenziale economico-culturale della Lombardia”.

Il supporto concreto di Regione Lombardia

Il supporto di Regione, oltre alla concessione del marchio identificativo, si concretizza con la misura ‘Imprese storiche verso il futuro’ riservato alle attività che figurano nell’albo regionale. La misura garantisce un contributo a fondo perduto che copre fino al 50% degli investimenti nei seguenti ambiti: innovazione, ricambio generazionale e trasmissione di impresa, riqualificazione del locale dell’attività, restauro e conservazione.

Nelle edizioni 2022, 2024, 2025 e 2026 del bando sono stati assegnati 34 milioni di euro, generando 70 milioni di euro di investimenti sul territorio (449 beneficiari nel 2022, 620 beneficiari nel 2024, 343 beneficiari nel 2025, 511 beneficiari nel 2026). Per il 2026 sono stati stanziati a livello lombardo oltre 9,7 milioni di euro. Le imprese beneficiarie in provincia di Monza e Brianza, per l’edizione 2026, sono 27.

A questo link l’elenco delle 43 ‘nuove’ attività storiche in provincia di Monza Brianza.

A questo link le slide relative alla presentazione di Monza e Brianza.