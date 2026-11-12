‘Young’, il salone della formazione punta al rapporto fra scuola e AI

“Ha preso il via ‘Young‘, il salone nazionale dell’orientamento scuola, formazione, università e lavoro che ogni anno viene organizzato da Lariofiere di Erba con la collaborazione – da tre anni a questa parte – di Regione Lombardia. Su impulso dell’assessore all’Università, Ricerca e Innovazione, Alessandro Fermi, infatti, si è deciso di puntare con più forza anche sull’orientamento universitario e tutti gli Atenei lombardi hanno aderito con convinzione all’iniziativa.

Il tema scelto per questa edizione è: ‘L’uomo al centro dell’algoritmo: il futuro della formazione e del lavoro nell’era dell’AI‘, perfettamente in linea con la legge appena approvata dal Consiglio, presentata proprio da Fermi.

Young, una finestra sulla formazione

“Per il terzo anno consecutivo – ha sottolineato l’assessore Fermi – il mio assessorato è fattivamente al fianco di Lariofiere, per garantire la presenza a Young di tutte le Università lombarde. Questo è un evento che ho sempre sostenuto e ho anche contribuito alla sua nascita quando ero assessore provinciale a Como. Sono infatti convinto – ha aggiunto l’esponente della Giunta lombarda – che la scelta della scuola non sia importante solo in ambito formativo, ma per tutta la vita di questi ragazzi e avviene nel momento forse più delicato della loro crescita. Per questo, grazie al rapporto che ho costruito con tutte le Università lombarde, da tre anni a questa parte mi sono adoperato affinché fossero tutte presenti”.

L’Intelligenza Artificiale e la scuola

“Quest’anno – ha aggiunto Fermi – sono particolarmente contento che si parli anche di Intelligenza Artificiale, alla quale ho la delega in Regione Lombardia. Proprio recentemente il Consiglio ha approvato una legge che ho fortemente voluto e che per la prima volta nella nostra Regione parla di AI: porre attenzione a ciò che accade nelle scuole in questo campo credo sia doveroso”.

“L’avvento dell’Intelligenza Artificiale non introduce semplicemente nuovi strumenti tecnologici, ma modifica in modo radicale il modo in cui si apprende, si insegna e si concepisce la formazione. Secondo un’indagine recentemente pubblicata, l’Intelligenza Artificiale si sta affermando come uno strumento stabile e sempre più diffuso tra gli studenti italiani. Uno su cinque, infatti, la utilizza regolarmente per motivi scolastici, percentuale che raggiunge il 30% nella fascia d’età 17-19 anni. I dati sono dunque molto chiari ed è per questo che diventa indispensabile un’alfabetizzazione digitale che aiuti a comprendere questi strumenti, a riconoscerne i limiti e a riflettere sul loro impatto etico”.

Al salone della formazione tre giorni di approfondimenti

La 19ª edizione di Young si svolge da giovedì 12 a sabato 14 novembre 2026 a Lariofiere. Nel 2026 la manifestazione propone 343 iniziative di orientamento, coinvolgendo 220 espositori. Al centro di questa edizione il rapporto tra Intelligenza Artificiale, competenze e centralità della persona. Per tre giornate, i padiglioni di Lariofiere diventano uno spazio di confronto, scoperta e sperimentazione, con incontri, workshop, laboratori e occasioni di dialogo con università, Its, istituti scolastici e aziende. Un’opportunità quindi per conoscere i percorsi disponibili, comprendere le evoluzioni del mercato del lavoro e acquisire strumenti utili per compiere scelte formative e professionali consapevoli.