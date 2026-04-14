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Olimpiadi estive, Fontana: modello Milano Cortina per Nord-Ovest

cerimonia apertura olimpiadi

Avviato percorso congiunto per valutare possibilità di una candidatura unitaria

“Questa proposta nasce da un’esperienza concreta e recente: le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, le prime Olimpiadi diffuse della storia. Un modello che ha saputo conquistare il mondo perché fondato sulla capacità dei territori di lavorare insieme e di soddisfare esigenze diverse, mettendo a sistema competenze, infrastrutture e identità locali. È proprio da qui che partiamo: dall’idea che la collaborazione tra territori non sia solo un valore, ma una leva strategica per costruire grandi progetti internazionali sostenibili, innovativi e capaci di generare benefici duraturi”.

Primo incontro operativo tra istituzioni per candidatura olimpiadi estive

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta così l’avvio del percorso congiunto con Piemonte, Liguria e le città di Milano, Torino e Genova per valutare una candidatura per organizzare olimpiadi estive del Nord-Ovest. Le istituzioni promotrici si sono infatti riunite oggi per un primo incontro operativo, lasciando aperto il calendario dei prossimi appuntamenti.

Palazzo Lombardia ospita l'evento ‘Celebriamo gli atleti Lombardi’ per ringraziare e consegnare un riconoscimento a tutti gli atleti lombardi che hanno preso parte alle Olimpiadi e Paralimpiadi Milano Cortina 2026. Nella foto, il presidente della Regione Attilio Fontana“Proponiamo di replicare e rafforzare – ha aggiunto Fontana –  questa impostazione che ha permesso di vendere 1,3 milioni di biglietti anche per i Giochi estivi, puntando su sostenibilità, riutilizzo degli impianti e collaborazione istituzionale. Abbiamo raggiunto un numero più alto delle aspettative iniziali. Sul fronte presenze, molto interessante anche la provenienza del pubblico: solo il 37% è italiano, mentre il 63% è arrivato dal resto del mondo”.

Rete infrastrutturale di altissimo livello

“Il Nord-Ovest rappresenta uno dei motori più dinamici d’Europa – ha concluso – e può contare su una rete infrastrutturale, sanitaria, sportiva e organizzativa di altissimo livello. La volontà condivisa è quella di costruire una candidatura credibile, innovativa e capace di generare valore duraturo per i territori e per l’intero Paese”.

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