Sono 85 i nuovi progetti finanziati da Regione Lombardia attraverso lo scorrimento delle graduatorie dell’Avviso Unico Cultura 2025, lo strumento che consente di sostenere iniziative in tutti i territori. Nello specifico, con un nuovo investimento regionale complessivo di 1 milione di euro, Regione supporta attività che interessano biblioteche, archivi storici, musei, catalogazione del patrimonio, siti Unesco e aree archeologiche, patrimonio immateriale, cammini, itinerari e il settore dello spettacolo dal vivo.
Si rafforza il legame tra le comunità e il patrimonio culturale diffuso
“Con l’aumento delle risorse – ha sottolineato l’assessore alla Cultura di Regione Lombardia, Francesca Caruso – sosteniamo ulteriori 85 progetti di qualità che rafforzano il legame tra le comunità e il loro patrimonio culturale diffuso. Garantiamo un aiuto concreto a chi lavora per valorizzare sempre più le reti culturali che innervano i territori, in modo da offrire nuove opportunità ai lombardi e ai turisti”.
“Come Regione – ha concluso Caruso – siamo costantemente impegnati a consolidare e promuovere le iniziative in grado di generare un valore aggiunto spaziando dai siti Unesco alle aree archeologiche, dal patrimonio immateriale agli itinerari culturali, contribuendo a innovare i musei e a potenziare biblioteche e archivi, senza dimenticare la vivacità del nostro spettacolo dal vivo”.
Avviso Unico Cultura 2025, i progetti finanziati
Di seguito l’elenco dei progetti finanziati, divisi per provincia, per un ammontare complessivo di 966.755 euro:
Città Metropolitana di Milano:
- Alma Rose’ – Uva: 10.454 euro;
- Amici di Edoardo ETS – Premio Edoardo Kihlgren: 10.710 euro;
- Associazione Amici di Duccio – Festival di Arte e Cura della salute: 8.700 euro;
- Associazione Culturale Dynamoscopio – Botteghe storiche future: 30.000 euro;
- Associazione Culturale Oyes – Locorama: 7.118 euro;
- Associazione Culturale Teatro Laboratorio di Figura Pane e Mate – Rapsodia di aria e fuoco: 15.000 euro;
- Associazione Enfec – Mambasa: 30.000 euro;
- Associazione Terzo Paesaggio Ets – Vitalità del grano #Chiaravalle: 15.000 euro;
- Città Metropolitana di Milano – La Via del Marmo: 30.000 euro;
- Comune di Cassina De Pecchi – Biblioteca Itinerante 2.0: 35.000 euro;
- Comune di Inveruno – A ognuno la sua biblioteca: 7.555 euro;
- Comune di Opera – Biblioteca oltre ogni limite: 16.000 euro;
- Fondazione Augusto Rancilio – Festival della Mitologia: 15.000 euro;
- Fondazione Corrente – Poetiche della liberazione: 15.000 euro;
- Fondazione La Nuova Musica – Festival ‘Oltre il muro’: 9.000 euro;
- L.O.P.L.O.P. – Urban Echoes: 9.000 euro;
- La Fabbrica di Olinda – Tutti siamo diversi e anche universi: 13.682 euro;
- Lapsus – Bosco di Oz: 7.800 euro;
- Touring Club Italiano Ets – Caccia ai Tesori Arancioni 2025: 13.135 euro;
- Veneranda Biblioteca Ambrosiana – Open Ambrosiana 2.0: 11.348 euro;
- Associazione Musicale Duomo – 38. Festival di Musica tra lago e monti: 10.800 euro;
- Centro Internazionale di Brera Aps – Biblioteca di Brera 2025: 35.000 euro.
Bergamo:
- AltoBrembo – Percorsi d’Arte lungo le Vie dell’acqua (‘Le Torri dei Baschenis 2025’): 8.880 euro;
- Art Maiora Associazione Ricreativa Culturale – Leonardo da Vinci e la Valle dell’Adda: svelando nuove prospettive di ricerca e di fruizione: 8.340 euro;
- Arketipos – New Urban Ecosystem (‘International Meeting 2025’): 15.000 euro;
- Associazione CAP 24059 – Fermento Festival: 18.000 euro;
- Associazione Crespi d’Adda – BricksFor: 30.000 euro;
- Associazione Premio Nazionale di Narrativa Bergamo – 41ª Edizione Premio Nazionale di Narrativa Bergamo 2025: 3.216 euro;
- Associazione Promosola – Il patrimonio culturale isolano: una tradizione diffusa: 11.526 euro;
- Associazione Arts – Born into Art: 8.000 euro;
- Comune di Albino – Presente Prossimo | Leggere o scrivere l’oggi: 35.000 euro;
- Fondazione Accademia Carrara – Forever Young: 35.000 euro;
- Società del Quartetto di Bergamo – 121ª Stagione concertistica: 15.000 euro.
Brescia:
- Associazione Musicala Brixia Camera Chorus – Paolo VI: il Papa del mondo moderno: 8.400 euro;
- Associazione Parco Gallo – Il borgo ritrovato: 13.500 euro;
- Associazione Volta APS – Animalità e contesti urbani: 8.759 euro;
- Comunità Montana di Vallecamonica – Di Segni Contemporanei: 30.000 euro;
- Comunità Montana di Vallecamonica – Sulla scena. Il Badalisc di Andrista: 30.000 euro;
- Comunità Montana di Valle Sabbia – Museums&More in Valle Sabbia: 13.000 euro;
- Consorzio Marmi Bresciani – Arte Storia Cultura: Il marmo bresciano: 15.000 euro;
- Diffusione Arte Aps – 1000 Chitarre in piazza: 9.660 euro;
- Pro Loco Breno – Cantieri Culturali: 8.400 euro;
- Comune di Niardo – Ludoteca in biblioteca: 30.000 euro.
Como:
- Cernobbio – Il viaggio del rinoceronte: 14.686 euro;
- Comune di Fino Mornasco – Dai fumetti fino allo sport: 14.000 euro;
- Comune di Lurago D’erba – Biblioteen: 8.000 euro;
- Ikivà Economie Territoriali Inclusive Coop. Sociale – Festival Bellezze Interiori: 11.720 euro;
- Tempio Voltiano – Volta… la carta: 26.600 euro.
Cremona:
- Associazione culturale Tapirulan – Voilà: XX Mostra internazionale illustratori contemporanei: 13.200 euro;
- C.R.AR.T. Cremona Arte e Turismo – Boccaccio a 5cento: 7.599 euro;
- Terre d’Acqua – Festival Terre d’Acqua 2025: 12.300 euro.
Lecco:
- Associazione Musicale Giovanni Phol – Up & Down nel cuore della Grigna: 30.000 euro;
- Associazioni di Musica e Cultura Mikrokosmos – Vivimusica 2025: 6.845 euro;
- Comune di Calolziocorte – Controluce: Ricordi di infanzia: 18.340 euro;
- Liberi Sogni Soc. Coop. Sociale – Rapello Folk: 7.350 euro;
- WoW! Aps – Sopra di me / La Grigna 2025: 6.480 euro.
Lodi:
- Associazione Musicale Francesco Gharfurio – All’opera… con Leo Nucci: 7.900 euro;
- Comune di Castiglione D’adda – Riordino e inventariazione archivio storico Cavacurta: 8.052 euro;
- Comune di Zelo Buon Persico – Libri in azione: 8.200 euro.
Mantova:
- Associazione Culturale 4’33’’ – Voci di donne: 12.900 euro;
- Comune di Mantova – Mantova e Sabbioneta: un patrimonio per tutti: 30.000 euro;
- Comune di Suzzara – NebbiaGialla Suzzara Noir Festival 2025: 16.310,28 euro;
- Segni d’Infanzia Associazione Artistica e Culturale ETS – Filo diretto con l’arte: 15.000 euro;
- Zero Beat Società Cooperativa – Tra le quinte della storia: 8.883 euro.
Monza e Brianza:
- Amici della Musica Monza Aps – Un giro di valzer: 7.920 euro;
- Arci Scuotivento – No(i)te d’arte: 13.689 euro;
- Associazione Musicale Rina Sala Gallo – Un piano per la città 2025: 4.800 euro;
- Comune di Meda – 0-18: La lettura si fa grande: 15.131,20 euro;
- Comune di Usmate Velate – L’Archivio di Usmate Velate: 26.000 euro;
- Fondazione Casa Natale Pio XI – Costruirò la casa della pace: 15.000 euro;
- La Casa dei Popoli – Festival delle Geografie: 6.000 euro.
Pavia:
- Associazione ArteMida – L’Arte che ti incontra: 4.500 euro;
- Associazione Sforzinda a.d.v. – XLIV Palio delle Contrade di Vigevano: 6.900 euro;
- Diapason Consortium – Italian Swing Festival: 12.693 euro; Ente Fiera dei Castelli di Belgioioso e Sartirana – Mini Art Festival: 9.000 euro;
- Fondazione Gaia – Traiettorie di genere: 11.463 euro;
- Fondazione Maria Corti – Fondo Giuseppe Novello: 21.000 euro;
- Fondazione Teatro Sociale di Voghera – L’opera per tutti: 12.195 euro;
- Rete Cultura Vigevano – Festival delle Trasformazioni: 4.800 euro;
- Santa Cristina e Bissone – Tracce e visioni: 7.500 euro;
- Università degli Studi di Pavia – Sistema Museale di Ateneo: 35.000 euro;
- Comune di Stradella – Stradella, tesori da scoprire: 33.600 euro.
Sondrio:
- Parco delle Orobie Valtellinesi – Alla scoperta della frontiera nord: 30.000 euro.
Varese:
- Associazione Culturale Wareselabe – Varese Design Week 2025: 12.000 euro;
- Laveno Mombello MIDEC – Touching Stories: 25.400 euro.
Più risorse per spettacoli dal vivo e cinema
In parallelo, oltre al finanziamento dei nuovi progetti, Regione Lombardia rafforza il sostegno allo spettacolo dal vivo e al cinema incrementando la dotazione finanziaria per il settore nell’ambito dell’Avviso Unico Cultura 2025: sono stati aumentati del 50%, per un totale di risorse aggiuntive pari a 324.008 euro, i contributi destinati a 82 realtà che operano nella promozione di musica, danza, teatro e cinema.