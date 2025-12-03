Regione presenta la strategia di housing sociale a enti e istituzioni

Prosegue l’impegno di Regione Lombardia per mettere a disposizione delle famiglie abitazioni a canone calmierato. L’assessore regionale alla Casa, Paolo Franco, ha illustrato a istituzioni, enti locali, enti del Terzo settore e stakeholder la strategia in campo sul tema dell’housing sociale.

All’incontro dedicato agli operatori, svoltosi a Palazzo Lombardia e preceduto dagli ‘Stati Generali del Patto per lo Sviluppo‘ sul medesimo tema, hanno partecipato, tra gli altri, i rappresentanti delle Aler lombarde, delle associazioni di categoria e delle cooperative che si occupano del tema abitativo. Un’occasione per fare il punto sulle politiche abitative di Regione e raccogliere spunti e necessità in previsione dell’attuazione delle nuove iniziative di housing sociale.

Franco: l’ascolto come metodo per mettere in atto misure sempre più efficaci

“Il metodo di lavoro che abbiamo adottato in Lombardia – ha sottolineato l’assessore Franco – prevede l’ascolto di tutti gli attori coinvolti in un determinato settore, per accogliere punti di vista differenti e mettere in atto misure che risultino sempre più efficaci. Gli interlocutori hanno condiviso gli obiettivi da raggiungere e confermato la disponibilità a collaborare”.

“Stiamo lavorando – ha evidenziato Franco – per cambiare il concetto di intervento pubblico nell’edilizia residenziale, in modo da dare risposte, attraverso lo strumento dell’housing sociale, a una fascia di popolazione sempre più ampia: parliamo delle famiglie con ISEE compreso tra 14.000 e 40.000 euro che da un lato non possono rientrare nelle graduatorie per le case popolari e dall’altro soffrono per l’aumento dei prezzi sul mercato privato”.

I nuovi strumenti regionali di housing sociale

I nuovi strumenti regionali di housing sociale saranno rivolti a imprese, cooperative, Comuni, Aler, Terzo settore inclusi gli enti religiosi, affinché rendano disponibili case a costi inferiori rispetto agli affitti di mercato. Iniziative che fanno seguito al bando da 18,5 milioni di euro avviato lo scorso anno con il quale saranno messe a disposizione 400 abitazioni a canone calmierato.

La strategia di housing sociale consente di aumentare la disponibilità di case a canone calmierato per i lavoratori, sia nelle grandi città sia nelle ‘aree interne’ a rischio spopolamento; agevola inoltre l’attuazione di percorsi di autonomia per le persone in condizioni di fragilità; favorisce la rivitalizzazione dei quartieri con spazi per commercio e servizi e garantisce soluzioni a lavoratori, studenti e persone con esigenze abitative temporanee.