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Istituita una Commissione di verifica per la bimba deceduta a Milano

L'entrata dell'ospedale Buzzi Milano Foto Asst Fatebenefratelli Sacco

Assessore Bertolaso: vicenda dolorosa da approfondire in ogni suo aspetto

Su disposizione della Direzione generale Welfare di Regione Lombardia, Ats Città Metropolitana di Milano ha disposto la costituzione di una Commissione di verifica sulle procedure adottate nel caso della bambina di due anni deceduta ieri all’ospedale ‘Vittore Buzzi‘ di Milano.

Bambina deceduta, Commissione di verifica sulle procedure adottate

La paziente era stata presa in carico nel tardo pomeriggio dal personale in servizio al Pronto soccorso dell’Ospedale di Rho (Milano) e, in seguito a un arresto cardiaco, trasferita d’urgenza all’ospedale ‘Buzzi’ di Milano, dove è deceduta.

Bertolaso: vicenda che approfondiamo in ogni suo aspetto

“Si tratta di un evento estremamente doloroso – dichiara l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso – di fronte al quale esprimo la più sincera vicinanza alla famiglia. Abbiamo chiesto che la vicenda venga approfondita in ogni suo aspetto e che siano verificate con attenzione le procedure adottate e il percorso seguito dalla bambina. Come doveroso in casi come questo, abbiamo inoltre immediatamente trasmesso notifica alla Procura della Repubblica”.

Foto Asst Fatebenefratelli Sacco

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