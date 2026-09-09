Trent’anni di storia, idee e parole. Apre mercoledì 9 settembre 2026 a Mantova la trentesima edizione del Festivaletteratura, evento che richiama ogni anno nella città virgiliana autori, intellettuali, lettori e visitatori da ogni parte d’Italia. La kermesse, finanziata con un contributo di 100.000 euro da Regione Lombardia, è in programma fino al 13 settembre.

All’evento inaugurale, in piazza Sordello, è intervenuto l’assessore regionale ad Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi, a testimoniare la vicinanza di Regione a un festival inserito a pieno titolo tra gli eventi culturalmente più rilevanti di Italia.

Trent’anni di storia gloriosa

“Partecipare all’inaugurazione del Festivaletteratura di Mantova, significa celebrare 30 anni di una storia gloriosa, di un’intuizione magnifica che ha portato la nostra Regione e la città di Mantova al centro del panorama culturale europeo” ha commentato Beduschi.

L’assessore ha anche sottolineato che la chiave del successo della manifestazione risiede nella “possibilità di avere autori provenienti da tutto il mondo in una città rinascimentale, portando la cultura popolare in mezzo alla gente, in mezzo ai tanti turisti e ai tanti appassionati che vengono con la volontà di incontrare autori e storia”.

L’impegno di Regione

“La Regione Lombardia – ha ricordato Beduschi – si è dimostrata ancora una volta vicina a quest’iniziativa che fin dal 1997 è stata il primo germe di una serie di festival che poi hanno contagiato tutto il Paese. Ma la Lombardia, come al solito – ha fatto presente l’assessore – è stata pioniera anche in questo, così come la città di Mantova”. “Regione Lombardia – ha concluso – è sempre a fianco di queste iniziative che sono davvero speciali perché uniscono il terzo settore, il volontariato, la cultura, e l’istituzione nella promozione di un territorio magnifico di una regione meravigliosa“.

Incontro di idee

“Il Festival – ha spiegato la presidente Laura Baccaglioni – è un luogo di incontro, di condivisione, di discussione, di analisi, di pensiero, in cui tutti ci riconosciamo perché non offre una visione unica della realtà, del presente e del futuro, ma prospetta idee e pensieri diversi. È così ricco di progetti, di appuntamenti, di incontri – ha aggiunto – che non ha un filo conduttore preciso. E ha un programma così vasto che al suo interno ciascuno di noi, si costruisce il proprio percorso”.

Riflessioni a tutto tondo

“Chi ama la letteratura, la poesia, il cinema, i problemi dell’ambiente, l’intelligenza artificiale, la situazione geopolitica: il festival – ha concluso Baccaglioni – cerca di abbracciare tutti gli argomenti che riteniamo più validi, più interessanti, con il contributo di personalità di grande spessore e di grande valore.

Caruso: la manifestazione più longeva di questo genere

“Festivaletteratura – ha commentato l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso – è il festival letterario più longevo d’Italia e da trent’anni rappresenta una delle esperienze culturali più autorevoli e riconosciute del Paese. Per cinque giorni Mantova diventa la ‘casa’ del libro lombardo, un luogo di incontro e confronto tra autori, lettori, giovani e famiglie”.

Un traguardo importante

“Il trentesimo anniversario – ha sottolineato – è un traguardo importante, reso possibile da una comunità che ha creduto nel Festival e dall’impegno di centinaia di volontari. È la conferma che i libri, quando incontrano le persone, sanno ancora riempire le piazze e creare legami. Come Regione abbiamo confermato il nostro sostegno a una manifestazione che ogni anno avvicina migliaia di persone alla lettura. Un impegno che abbiamo rafforzato anche con la sottoscrizione del ‘Patto regionale per la lettura’, nato per consolidare la collaborazione tra istituzioni, scuole, biblioteche, associazioni e operatori della filiera del libro”.