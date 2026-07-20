Il Policlinico di Milano ha introdotto la crioablazione tra le opzioni terapeutiche disponibili per il trattamento di casi selezionati di tumore al seno, ampliando così l’offerta di cura in ambito senologico con una tecnica mini-invasiva già consolidata per altre indicazioni cliniche.

Cos’è la crioablazione per il tumore al seno

La crioablazione è una tecnica percutanea che consente di trattare il tessuto tumorale attraverso l’applicazione di temperature molto basse, senza ricorrere alla chirurgia tradizionale. La procedura prevede l’inserimento di un ago attraverso la cute fino alla lesione da trattare, ha una durata di circa trenta minuti e viene eseguita in anestesia locale. Non comporta incisioni chirurgiche né cicatrici, e consente la dimissione della paziente in giornata.

È una metodica già impiegata da tempo per il trattamento di alcune lesioni benigne. Questa applicazione sarà ora estesa, in casi selezionati, anche al tumore mammario.

A chi può essere applicata

La procedura è indicata per pazienti per le quali il trattamento chirurgico tradizionale comporterebbe un rischio elevato di complicanze, in particolare in presenza di età avanzata o di importanti comorbidità che rendano sconsigliabile il ricorso all’anestesia generale, o nei casi in cui la paziente non possa accedere alle terapie oncologiche convenzionali.

Tra gli elementi rilevanti segnalati dagli specialisti figurano il ridotto impatto estetico e psicologico della procedura, l’assenza di dolore nella fase successiva al trattamento e la non necessità di medicazioni complesse. I tempi di recupero risultano contenuti: nella maggior parte dei casi le pazienti riprendono le normali attività quotidiane già a partire dal giorno successivo alla procedura.

Valutazione multidisciplinare

Ogni caso candidabile alla crioablazione viene valutato collegialmente all’interno della Breast Unit del Policlinico di Milano, struttura in cui operano congiuntamente radiologi, oncologi, chirurghi, radioterapisti, geriatri, genetisti e patologi. La valutazione multidisciplinare permette di individuare, per ciascuna paziente, il percorso terapeutico più appropriato sulla base delle caratteristiche cliniche individuali e delle caratteristiche del tumore, in linea con un approccio di medicina personalizzata.

L’esperienza del team

Il team di radiologia interventistica del Policlinico ha un’esperienza pluriennale nell’impiego di tecniche mini-invasive per altre patologie oncologiche. Questa competenza è ora messa a disposizione anche in ambito senologico.

Prospettive per la crioablazione al Policlinico di Milano

La crioablazione mammaria, attualmente, è riservata a casi clinici selezionati e non sostituisce le terapie oncologiche di riferimento. La metodica è comunque oggetto di un crescente interesse a livello internazionale, con un progressivo impiego in diversi Paesi e con risultati che trovano riscontro in numerosi studi clinici in corso.

Il Policlinico di Milano dispone di un‘équipe già formata su questa tecnica e si conferma come struttura di riferimento nell’ambito dell’innovazione diagnostico-terapeutica applicata alla senologia. Tutto ciò in coerenza con gli obiettivi regionali di sviluppo di percorsi di cura sempre più personalizzati e a minor impatto per la persona