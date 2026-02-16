Regione Lombardia aumenta il sostegno alle bande musicali, fanfare, cori e gruppi folk stanziando ulteriori 400.000 euro per la misura specifica dedicata alla musica popolare, che quindi ora conta su una dotazione finanziaria complessiva di 1,15 milioni di euro. Lo stabilisce una delibera di Giunta approvata su proposta dell’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso.

Bande musicali, Regione Lombardia: aggregazione anche per nuove generazioni

“Con questo ulteriore stanziamento – ha sottolineato l’assessore Caruso – Regione Lombardia conferma un impegno concreto a favore delle bande musicali, delle fanfare, dei cori e dei gruppi folk che rappresentano un presidio culturale importante per i nostri territori. Portare la dotazione complessiva a oltre 1 milione di euro significa investire nelle comunità locali a sostegno della musica popolare amatoriale, valorizzando le nostre radici e promuovendo occasioni di aggregazione anche fra le nuove generazioni”.

“Continueremo a lavorare – ha concluso Caruso – affinché queste realtà possano crescere e innovarsi con sempre maggiori strumenti”.

Il bando in collaborazione con Anci Lombardia

Il bando, gestito in collaborazione con Anci Lombardia, mette a disposizione risorse a fondo perduto per la diffusione della cultura musicale amatoriale, salvaguardando tradizioni, repertori popolari e l’identità delle comunità locali. La specifica linea di intervento, giunta ora a 800.000 euro, è dedicata al sostegno di attività culturali come spettacoli, concerti, rassegne, corsi di formazione musicale, progetti educativi e iniziative per la valorizzazione del repertorio tradizionale lombardo.