Sono 160 le realtà finanziate da Regione Lombardia nei territori grazie alla misura che supporta le attività di bande musicali, fanfare, cori e gruppi folk. Con la ‘Linea B’, su iniziativa dell’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, è stato erogato un finanziamento complessivo di 350.000 euro destinato all’acquisto di strumenti musicali, attrezzature e allestimenti.

La ripartizione territoriale vede 22 soggetti finanziati in provincia di Bergamo, 41 a Brescia, 18 a Como, 7 a Cremona, 6 a Lecco, 2 a Lodi, 4 a Mantova, 20 a Milano, 12 a Monza e Brianza, 15 a Sondrio e 13 a Varese.

La misura fa seguito al finanziamento della ‘Linea A’, di 400.000 euro, i cui risultati sono stati pubblicati ad inizio dicembre 2025 e che dava supporto per le attività di bande musicali, fanfare, cori e gruppi folk.

Bande musicali, il finanziamento per l’acquisto di strumenti

“Con la seconda linea di questa misura – ha affermato Caruso – abbiamo voluto rinnovare e dotare di nuovi strumenti le bande musicali della Lombardia. Come Regione siamo soddisfatti di aver potuto finanziare tutte le richieste correttamente pervenute con le risorse disponibili, dando risposta alle esigenze dei territori e confermando la nostra attenzione verso il patrimonio musicale popolare”.

“Auspico – ha aggiunto – che questi contributi permettano alle molte realtà regionali di acquistare le attrezzature necessarie a rafforzare e qualificare ulteriormente un’offerta culturale che resta fondamentale per salvaguardare le nostre tradizioni”.

L’elenco dei soggetti beneficiari

Di seguito l’elenco dei soggetti beneficiari divisi per province e contributi (a questo link la graduatoria completa).

Bergamo

22 soggetti per un contributo totale di 39.221 euro:

– Corpo Musicale di Casazza 1922;

– Corpo Musicale di Gromo;

– Corpo Musicale Franco Poloni di Arcene;

– Associazione Culturale Corpo Musicale di Brembilla;

– Premiato Corpo Musicale Pietro Pelliccioli;

– Associazione Coro Polifonico Vox Lucis;

– Corpo Musicale Santa Cecilia;

– Coro Antiche Armonie Aps;

– Corpo Bandistico Musicale ‘Telgate 90’,

– Corpo Bandistico Musicale ‘San Michele Arcangelo’;

– Corpo Bandistico Caravaggio;

– Banda Musicale Città di Seriate;

– Complesso Musicale Presolana;

– Corpo Musicale di Cornale;

– Banda Musicale di Ardesio;

– Corpo Bandistico Cittadino San Nicolò;

– Associazione Nazionale Alpini Gruppo di Scanzorosciate Ana;

– Corpo Musicale ‘La Montanara’ di Selvino;

– Coro Val San Martino Aps;

– Corpo Bandistico di Lovere;

– Corpo Musicale Don Sennhauser;

– Banda Musicale Ramera di Ponteranica.

Brescia

41 soggetti per un contributo totale di 92.308 euro:

– Corpo Bandistico di Verolavecchia Aps;

– Gruppo Musicale Bandistico San Lorenzo;

– Corpo Bandistico di Roè Volciano;

– Associazione Banda Musicale Comunale di Cevo;

– Corpo Bandistico di Castelcovati;

– Banda Cittadina di Darfo Boario Terme;

– Corpo Musicale e G.S. Twirling di Palazzolo sull’Oglio;

– Civico Corpo Bandistico di Rovato;

– Ente Filarmonico Desenzano Banda Cittadina Scuola di Musica;

– Associazione Banda Musicale Santa Cecilia Ets;

– Banda ‘Carlo Angelo Canossi’;

– Banda Musicale ‘Carlo Zambelli’;

– Corpo Bandistico Comunale di Calvisano;

– Corpo Bandistico O. Respighi;

– Corpo Bandistico Borgosatollo;

– Gruppo Musicale Prevalle;

– Associazione nazionale alpini – Gruppo di Salò;

– Corpo Musicale Santa Cecilia;

– Associazione Corpo Bandistico Parrocchiale Don Carlo Vezzoli;

– Coro della Consulta Aps;

– Complesso bandistico S. Cecilia;

– Accademia Musicale Giovanni Gabrieli;

– Corpo Musicale ‘Viribus Unitis’;

– Complesso Bandistico Avis;

– Banda Musicale di Artogne;

– Banda Musicale ‘Pietro Lonati’ – Mazzano;

– Amici della Musica Aps;

– Corpo Bandistico Nestore Baronchelli;

– Banda Civica di Dello;

– Corpo Musicale Carpenedolese;

– Associazione Banda Civica Volontà;

– Associazione Corpo Bandistico Sinus Felix – 1854;

– Complesso Bandistico Stella Polare;

– Banda San Gottardo;

– Corpo Musicale S. Cecilia di Capriolo;

– Civica Associazione Musicale S. Cecilia di Manerbio Aps;

– Civico Corpo Bandistico Musicale di Coccaglio;

– Corpo Musicale Cittadino di Ghedi;

– Banda Musicale di Tremosine;

– Complesso Bandistico di Gussago;

– Corpo Musicale ‘G. Sgotti’ Nuvolera.

Como

18 soggetti per un contributo totale di 38.461 euro:

– Corpo Musicale Mons. G. Nava Associazione Culturale Musicale;

– Corpo musicale ‘Vittorio Veneto’;

– Corpo Filarmonico Gravedonese;

– Corpo Musicale Finese ‘G. Verdi’ 1896 Aps;

– Corpo Musicale Venianese;

– Corpo Musicale Appianese;

– Corpo Musicale Giacomo Puccini Lomazzo Aps;

– Corpo Musicale S. Cecilia Locate Varesino Aps;

– Corpo Musicale di Schignano Aps;

– Corpo Musicale ‘Cavalier Pietro Masciadri’;

– Filarmonica Santa Cecilia di Uggiate-Trevano;

– Corpo Musicale ‘Tre Pievi’;

– Corpo Musicale G. Puccini Cermenate;

– Corpo Musicale Olgiatese;

– Corpo Musicale La Cattolica di Cantù;

– Gruppo Costumi e Tradizioni della Val Cavargna;

– Gruppo Alpini Asso;

– Banda musicale di Torno.

Cremona

7 soggetti per un contributo totale di 21.703 euro:

– Corpo Bandistico di Vailate;

– Corpo Bandistico ‘G. Verdi’;

– Corpo Bandistico ‘G. Verdi’;

– Corpo Bandistico San Lorenzo;

– Associazione Mauro Moruzzi Aps;

– Associazione ‘Il Torrione sul Po’ Gruppo storico di Casalmaggiore;

– Corpo Bandistico di Pandino.

Lecco

6 soggetti per un contributo totale di 21.548 euro:

– Corpo Musicale Mandellese;

– Corpo Musicale Santa Cecilia di Cortabbio Aps;

– Corpo Musicale Santa Cecilia Valmadrera;

– Corpo Musicale ‘Giuseppe Verdi’;

– Aps Corpo Musicale di Annone Brianza;

– Banda Sociale Meratese.

Lodi

2 soggetti per un contributo totale di 7.185 euro:

– Corpo Bandistico San Giovanni Bosco;

– Corpo Bandistico ‘Giovanni Orsomando’.

Mantova

4 soggetti per un contributo totale di 6.556 euro:

– Scuola di Musica ‘Giuseppe Verdi’;

– Filarmonica Intercomunale Quistello Poggio Rusco;

– Associazione ‘Banda Città di Mantova’;

– Associazione musicale Banda di Gonzaga Aps.

Milano

20 soggetti per un contributo totale di 35.283 euro:

– Corpo Musicale Santa Cecilia di Cusano Milanino;

– Corpo Musicale ‘G. Verdi’ di Vittuone Aps-Ets;

– Corpo Musicale Cittadino;

– Corpo Musicale Cittadino Parrocchiale;

– Corpo di Musica di Locate Triulzi – Aps;

– Corpo Bandistico Santa Cecilia;

– Corpo Musicale Cittadino;

– Corpo Musicale S. Marcellina;

– Corpo Musicale Sedrianese;

– Corpo Musicale San Carlo;

– Corpo Musicale S. Cecilia di Garbagnate Aps;

– Complesso Bandistico Vanzaghellese;

– Corpo musicale di Opera Aps-Ets;

– Corpo Bandistico Arlunese;

– Corpo Musicale Attilio Rucano;

– Corpo Musicale Albairatese;

– Corpo Musicale Santa Cecilia Aps;

– Corpo Musicale Albignanese;

– Corpo Bandistico Legnanese;

– Corpo Musicale Giuseppe Verdi Aps.

Monza e Brianza

12 soggetti per un contributo totale di 29.173 euro:

– Associazione Musicale Santa Cecilia Besana in Brianza;

– Corpo Musicale Ss. Ambrogio e Simpliciano;

– Corpo Musicale ‘Giuseppe Verdi’ Binzago Aps;

– Dac Giussano Musica;

– Corpo Musicale Santa Cecilia;

– Associazione Consonanza Musicale Aps;

– Corpo Musicale Cittadino ‘G. Verdi’ Aps;

– Gruppo Bandistico Misintese Giacomo Puccini;

– Associazione Coro Parrocchiale Santa Cecilia;

– Corpo Musicale ‘G. Verdi’ Cogliate Aps;

– Corpo Musicale di Usmate Velate Aps;

– Corpo Musicale ‘Giuseppe Verdi’ di Camnago Aps;

Sondrio

15 soggetti per un contributo totale di 30.499 euro:

– Corpo Musicale di Grosotto Aps;

– Corpo Musicale di Delebio;

– Società Filarmonica di Ponte in Valtellina;

– Corpo Bandistico di Berbenno di Valtellina;

– Corpo Musicale di Ardenno Aps;

– Società Filarmonica di Morbegno;

– Società Filarmonica ‘S. Cecilia’;

– Gruppo Amici della Musica Corpo Musicale di Albosaggia;

– Banda Musicale ‘S. Cecilia’ di Semogo – Valdidentro;

– Associazione Orchestra Fiati della Valtellina;

– Associazione Corpo Musicale di Piantedo Aps;

– Società Filarmonica di Buglio in Monte;

– Associazione Happy Chorus Gospel Choir;

– Associazione Corpo Musicale di Fusine;

– Filarmonica di Traona Aps.

Varese

13 soggetti per un contributo totale di 23.749 euro:

– Associazione Filarmonica di Comerio Aps;

– Corpo Musicale di Marzio;

– Banda Comunale Musicale Marchirolo;

– Associazione Gente di scena Aps;

– Corpo Musicale Cittadino Saronno Aps;

– Corpo Musicale ‘S. Cecilia’;

– Corpo Musicale ‘S. Cecilia’ Castellanza Aps;

– Corpo Musicale La Casoratese Aps;

– Società Filarmonica Samaratese Banda Cittadina;

– Corpo Musicale di Arcisate Aps;

– Corpo Musicale Comune di Marnate;

– Corpo Musicale Gaviratese;

– Corpo Filarmonico ‘A. Ponchielli’ Aps.