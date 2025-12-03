Sono 37 le realtà finanziate da Regione Lombardia nei territori grazie al bando che supporta le attività di bande musicali, fanfare, cori e gruppi folk. L’obiettivo è promuovere la diffusione della cultura musicale amatoriale, salvaguardando tradizioni, repertori popolari e identità delle comunità locali. Il finanziamento complessivo della ‘Linea A’ è di 400.000 euro.

Bande musicali ruolo fondamentale nella salvaguardia delle tradizioni

“Abbiamo voluto dare un sostegno concreto – ha affermato l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso – alle bande musicali della Lombardia, confermando la nostra vicinanza, come Regione, al mondo della musica popolare, vero e proprio patrimonio culturale e identitario“.

“Con queste risorse sosteniamo diverse iniziative culturali, come spettacoli, concerti, rassegne, corsi di formazione musicale, progetti educativi e iniziative per la valorizzazione del repertorio tradizionale lombardo, oltre ad acquisti di divise, partiture e abiti funzionali alle attività. Queste realtà – ha concluso Caruso – svolgono un ruolo fondamentale nella salvaguardia delle nostre tradizioni”.

Le bande musicali in Regione Lombardia

In totale sono 450 le bande musicali lombarde, presenti in 407 Comuni, con oltre 24.000 soci, 14.103 musicisti, 9.335 allievi e 2.731 collaboratori. La seconda linea di intervento del bando, i cui esiti saranno pubblicati nelle prossime settimane, ha previsto lo stanziamento di 350.000 euro riservato all’acquisto di strumenti musicali, attrezzature e allestimenti.

L’elenco dei beneficiari

Di seguito l’elenco dei soggetti beneficiari divisi per province e contributi (a questo link la graduatoria completa).

Bergamo

Nove soggetti per un contributo totale di 70.498 euro:

Banda cittadina ‘Giovanni Legrenzi’ di Clusone;

Ducato di Piazza Pontida;

Corpo Musicale Almenno San Salvatore;

Associazione Musicale ‘Gaetano Donizetti’;

Gruppo Folclorico Lampiusa;

Coro ‘Figli di nessuno’;

Corpo Musicale di Parre;

Associazione Fanfara Alpina Tridentina ‘Cap. Magg. Andrea Morandi’;

Corpo Musicale Castelfranco di Rogno.

Brescia

Nove soggetti per un contributo totale di 112.047 euro:

Associazione Banda cittadina di Salò;

Nuova Banda Tignalese;

Corpo Musicale cittadino di Sulzano;

Corpo Musicale Cologne;

Fanfara di Valle Camonica;

Corpo Musicale Maestro ‘Pietro Orizio’;

Corpo Bandistico di Pontevico ‘Alessandro Vatrini’;

Associazione Coro Is. Ca Iseo;

Corpo Bandistico Quinzanese.

Como

Tre soggetti per un contributo totale di 29.819 euro:

Corpo Musicale ‘La Serena’ di Figino e Novedrate;

Società Filarmonica Santa Cecilia;

Coro Nigritella.

Cremona

Tre soggetti per un contributo totale di 38.056 euro:

Coordinamento Bande Musicali Cremona;

Banda cittadina Sant’Alberto;

Associazione Junior Band.

Lecco

Tre soggetti per un contributo totale di 49.675 euro:

Corpo Bandistico Musicale ‘Giuseppe Verdi’;

I Picétt del Grenta Aps;

Coro Alpino Nives.

Milano

Un soggetto per un contributo totale di 6.080 euro:

Corpo Musicale Cittadino Aps.

Monza e Brianza

Tre soggetti per un contributo totale di 44.234 euro:

Corpo Musicale Santa Cecilia di Triuggio;

Corpo Musicale ‘La Cittadina’ S. Pietro Martire Aps;

Corpo Bandistico Musicale Oratorio ‘San Luigi Busnago’ Aps.

Sondrio

Due soggetti per un contributo totale di 19.128 euro:

Ana Valtellinese;

Associazione Coro Nivalis.

Varese

Quattro soggetti per un contributo totale di 30.460 euro: