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Al via il bando per l’acquisto di dotazioni per la Protezione civile

Mezzi protezione civile. Immagine utilizzata per pezzo bando dotazioni per Protezione civile

La Russa: nuove risorse regionali per volontari e operatori sempre più efficienti e capaci

Prende il via oggi il bando per il potenziamento e il rinnovo delle attrezzature della Protezione civile per il quale Regione Lombardia ha stanziato 4 milioni di euro. Il contributo regionale massimo è pari al 90% della spesa preventivata. La misura punta a rafforzare la capacità di intervento e di risposta del sistema regionale alle situazioni di emergenza.

L’obiettivo è rafforzare la capacità di risposta all’emergenza

“Con questo bando – ha affermato l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa – garantiamo ai volontari e a tutti gli operatori di Protezione civile di svolgere al meglio le proprie attività dotandosi di attrezzature e mezzi nuovi ed efficienti. Una misura che conferma il supporto di Regione Lombardia agli enti locali e alle organizzazioni di volontariato di Protezione civile. Sono loro, infatti, le prime realtà ad attivarsi concretamente in caso di necessità, mettendosi a disposizione dei cittadini con impegno e altruismo”.

“Grazie a queste risorse – ha concluso – i gruppi di Protezione civile potranno acquistare non soltanto nuovi mezzi operativi ma anche strutture e dotazioni per l’accoglienza della popolazione in caso di necessità, come tende e letti”.

Chi può fare richiesta di finanziamento

Da lunedì 12 ottobre 2026, infatti, è possibile presentare la domanda per accedere al contributo. Possono presentare la domanda i Comuni singoli o associati, unioni di Comuni, Enti parco, Comunità montane, dotati di Gruppo comunale – intercomunale di Protezione civile o che abbiano una convenzione vigente con un soggetto del volontariato organizzato di Protezione civile.

Cosa è possibile acquistare con il finanziamento

Le risorse messe a disposizione da Regione Lombardia potranno essere utilizzate per l’acquisto di fuoristrada e pick-up 4×4, autocarri e furgoni, per trasporto di persone o cose, eventualmente allestiti con kit specialistici, utili per permettere il trasferimento autonomo in caso di impiego nell’ambito delle colonne mobili, macchine movimento terra e mezzi d’opera, rimorchi e carrelli per trasporto materiali, o attrezzati con kit specialistici, kit specialistici da installare su mezzi, rimorchi e carrelli già in dotazione al soggetto beneficiario o al soggetto destinatario. Ed ancora, generatori e sistemi di illuminazione campali, anche carrellati, fissi o amovibili, tende per l’accoglienza della popolazione o polifunzionali,  complete di impianti elettrici e sistemi di riscaldamento-raffrescamento, dotazioni logistiche per l’accoglienza, come tavoli, panche, sistemi di climatizzazione per tende già in dotazione, letti a doghe o rete completi di materasso e terminali radio ed infrastrutture per la rete di comunicazioni di 3° livello del volontariato di protezione civile, da utilizzarsi su rete radio locale e non sulla rete radio regionale.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente attraverso il sistema informativo ‘Bandi e Servizi’ entro il 12 novembre 2026.

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