Regione Lombardia conquista il primo posto nella classifica delle Regioni di eccellenza nell’ambito dei Best Italian Hospitals Awards 2026, l’iniziativa di Class Editori che premia le performance e la qualità delle strutture ospedaliere italiane.
Best Italian Hospitals Awards 2026′: Lombardia al primo posto
Il riconoscimento, ritirato dall’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso nel corso della cerimonia di giovedì 8 ottobre a Milano.
La Lombardia precede in graduatoria Emilia-Romagna e Veneto, confermando il ruolo di primo piano del proprio sistema sanitario nel panorama nazionale.