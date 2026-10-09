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La Lombardia prima Regione ai ‘Best Italian Hospitals Awards 2026’

Il riconoscimento Best Italian Hospitals Awards 2026 assegnato giovedì 8 ottobre a Milano, è stato ritirato dall’assessore Guido Bertolaso (in foto).

La Lombardia precede in graduatoria Emilia-Romagna e Veneto

Regione Lombardia conquista il primo posto nella classifica delle Regioni di eccellenza nell’ambito dei Best Italian Hospitals Awards 2026, l’iniziativa di Class Editori che premia le performance e la qualità delle strutture ospedaliere italiane.

Best Italian Hospitals Awards 2026′: Lombardia al primo posto

Il riconoscimento, ritirato dall’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso  nel corso della cerimonia di giovedì 8 ottobre a Milano.

La Lombardia precede in graduatoria Emilia-Romagna e Veneto, confermando il ruolo di primo piano del proprio sistema sanitario nel panorama nazionale.

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