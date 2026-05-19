Il dipartimento dell’Ispettorato centrale della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (Icqrf) della Lombardia rafforza la propria rete in provincia di Pavia con l’istituzione di un nuovo ufficio territoriale a Torrazza Coste, nella tenuta agricola di Riccagioia gestita dall’omonima Fondazione, di proprietà di Ersaf Lombardia.

L’apertura della sede decentrata rientra nel più ampio piano di riordino degli uffici territoriali dell’Icqrf Lombardia firmato nei giorni scorsi dal ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. Ciò a ribadire la particolare importanza assunta dal comparto agricolo nelle province meridionali della Lombardia e, dunque, anche in provincia di Pavia, dove la rilevanza del settore vitivinicolo e agro-industriale, la produzione di diverse Dop e Igp e lo sviluppo dell’agricoltura biologica rappresentano un solido punto di riferimento dell’intera produzione regionale lombarda.

“La Lombardia – spiega l’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi – è la prima regione agricola d’Italia e ha il dovere di essere anche un punto di riferimento nazionale sul fronte della tutela delle produzioni e della legalità nelle filiere agroalimentari. I numeri dell’attività dell’Icqrf dimostrano quanto oggi questo sistema sia strategico per difendere il valore del Made in Italy, grazie agli oltre 54 mila controlli all’anno a livello nazionale, con sequestri per decine di milioni di euro, a tutela soprattutto delle produzioni Dop, Igp e biologiche. In questo contesto, rafforzare la presenza operativa dell’Ispettorato in un’area simbolo dell’agroalimentare lombardo come l’Oltrepò pavese significa consolidare un presidio di qualità e trasparenza coerentemente con quanto da mesi stiamo introducendo in sinergia con le strutture del Ministero”.

Ispettorato repressione Frodi a Riccagioia segnale attenzione a territorio

“L’attivazione di un nuovo ufficio dell’Icqrf Lombardia operante in provincia di Pavia – commenta Fabio Losio, presidente di Ersaf Lombardia – è senz’altro un grande segnale d’attenzione da parte del Governo nei confronti del nostro territorio e delle zone più vocate della Lombardia quali sono, appunto, quelle della provincia pavese e dell’Oltrepò. La scelta poi di aprire la sede proprio a Riccagioia, che è una delle strutture al servizio del comparto più decisive per noi e su cui Ersaf sta investendo con forte convinzione, anche dal punto di vista dell’innovazione tecnologica, non può che essere accolto come un segnale di sostegno all’azione di Regione Lombardia a favore delle aziende che operano nel pieno rispetto della legge e dei consumatori”.

“Rafforzare la vigilanza e migliorarne l’efficacia – concludono Beduschi e Losio – sarà infatti l’obiettivo primario del nuovo ufficio di Riccagioia, che coordinerà l’intera operatività dell’Icqrf Lombardia sul territorio della provincia di Pavia. Dal controllo delle fasi di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari e delle corrette relazioni commerciali tra gli operatori delle filiere agricole e alimentari, fino al potenziamento dell’attività di tutela a beneficio dei produttori agricoli, delle imprese di trasformazione”.