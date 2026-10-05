‘La Lombardia è dei giovani 2026’: finanziati 90 progetti

Sono 90 le proposte progettuali, ripartite in 11 province lombarde, finanziate da Regione tramite il bando la ‘Lombardia è dei Giovani 2026’. È quanto emerge dalla graduatoria del provvedimento regionale, pubblicata sulla piattaforma Bandi e Servizi.

“Con il bando ‘La Lombardia è dei Giovani 2026’ – dice il sottosegretario allo Sport e Giovani di Regione Lombardia, Federica Picchi – confermiamo il nostro impegno a favore delle nuove generazioni, investendo oltre 2 milioni di euro per rafforzare servizi e opportunità dedicate ai giovani lombardi. Siamo soddisfatti della risposta dei Comuni, anche grazie alla collaborazione con Anci Lombardia, e della copertura capillare su quasi tutte le province lombarde”.

Strumenti concreti per crescere e contribuite a costruire il proprio territorio

Le risorse stanziate nella precedente edizione del bando partivano da una base di 1,5 milioni di euro. “Quest’anno – sottolinea Picchi – abbiamo voluto aumentare la dotazione finanziaria a 2.079.000 euro, con un incremento di oltre 500.000 euro”.

“Come Regione – conclude il sottosegretario – siamo fieri di sostenere progetti capaci di valorizzare talento, impegno civico e volontariato, offrendo a ragazze e ragazzi tra i 15 e i 34 anni strumenti concreti per crescere e contribuite a costruire il proprio territorio”.

La suddivisione dei progetti finanziati in 11 province lombarde

Di seguito la ripartizione delle risorse suddivise per provincia.