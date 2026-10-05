‘La Lombardia è dei giovani 2026’: finanziati 90 progetti

Sono 90 le proposte progettuali, ripartite in 11 province lombarde, finanziate da Regione tramite il bando la ‘Lombardia è dei Giovani 2026’. È quanto emerge dalla graduatoria del provvedimento regionale, pubblicata sulla piattaforma Bandi e Servizi.
“Con il bando ‘La Lombardia è dei Giovani 2026’ – dice il sottosegretario allo Sport e Giovani di Regione Lombardia, Federica Picchi – confermiamo il nostro impegno a favore delle nuove generazioni, investendo oltre 2 milioni di euro per rafforzare servizi e opportunità dedicate ai giovani lombardi. Siamo soddisfatti della risposta dei Comuni, anche grazie alla collaborazione con Anci Lombardia, e della copertura capillare su quasi tutte le province lombarde”.
Strumenti concreti per crescere e contribuite a costruire il proprio territorio
Le risorse stanziate nella precedente edizione del bando partivano da una base di 1,5 milioni di euro. “Quest’anno – sottolinea Picchi – abbiamo voluto aumentare la dotazione finanziaria a 2.079.000 euro, con un incremento di oltre 500.000 euro”.
“Come Regione – conclude il sottosegretario – siamo fieri di sostenere progetti capaci di valorizzare talento, impegno civico e volontariato, offrendo a ragazze e ragazzi tra i 15 e i 34 anni strumenti concreti per crescere e contribuite a costruire il proprio territorio”.
La suddivisione dei progetti finanziati in 11 province lombarde
Di seguito la ripartizione delle risorse suddivise per provincia.
- Milano: 160.000 euro;
- Bergamo: 351.498 euro;
- Brescia: 394.635 euro;
- Como: 268.000 euro;
- Cremona: 80.000 euro;
- Lecco: 65.750 euro;
- Mantova: 189.754 euro;
- Monza Brianza: 80.000 euro;
- Pavia: 191.470 euro;
- Sondrio: 181.904 euro;
- Varese: 116.480 euro.