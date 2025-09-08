LNews-SICUREZZA, IN LOMBARDIA OLTRE 3,5 MILIONI IN PIU’ PER LE DOTAZIONI E I VEICOLI DI POLIZIE LOCALI

ASSESSORE LA RUSSA: CON SCORRIMENTO DOMANDE SODDISFATTE LE RICHIESTE DI 223 COMUNI ED ENTI LOCALI

(LNews – Milano, 08 set) Regione Lombardia stanzia ulteriori 3,5 milioni di euro destinati alle polizie locali. La misura, approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alla Sicurezza Romano La Russa, permette a 223 fra Comuni ed Enti locali di acquistare nuove strumentazioni e veicoli per i propri agenti e consente di accogliere tutte le richieste del bando 2025, già finanziato con 2,5 milioni di euro, destinando così alla misura la dotazione complessiva di 6 milioni di euro.

I fondi, derivanti dalla manovra di assestamento di bilancio per il triennio 2025-2027 approvata dal Consiglio regionale, sono destinati ai Comuni, Unioni di Comuni ed Enti per l’acquisto di autovetture ecologiche, moto e scooter, sniffer, taser, body cam, dash cam, fototrappole, telecamere, etilometri, biciclette elettriche, droni e per potenziare le centrali radio. Il termine per la rendicontazione delle spese sostenute con il cofinanziamento regionale viene stabilito al 31 maggio 2026, con la possibilità di modifica del progetto inizialmente presentato entro il 31 marzo 2026.

“Con questo ulteriore stanziamento – sottolinea l’assessore regionale alla Sicurezza, Romano La Russa – riusciamo a dare una risposta concreta e immediata a tutti i Comuni e agli Enti che hanno presentato domanda sul bando 2025, garantendo un sostegno diffuso e capillare alle Polizie locali della Lombardia, potendo ora accogliere, con lo scorrimento delle graduatorie, tutte le richieste arrivate. Investire su nuove dotazioni tecnologiche e mezzi innovativi significa mettere le nostre forze di Polizia locale nelle condizioni di operare con strumenti più moderni ed efficaci, a beneficio della sicurezza delle comunità. Regione Lombardia conferma la propria attenzione costante verso chi, ogni giorno, presidia il territorio e tutela i cittadini”.

Di seguito la suddivisione del cofinanziamento per ogni provincia:

– Bergamo: coinvolti 29 Comuni per un totale di 422.217 euro.

– Brescia: coinvolti 38 Comuni per un totale di 591.213 euro.

– Como: coinvolti 17 Comuni per un totale di 276.578 euro.

– Cremona: coinvolti 6 Comuni per un totale di 117.734 euro.

– Lecco: coinvolti 5 Comuni per un totale di 72.821 euro.

– Lodi: coinvolti 9 Comuni per un totale di 111.479 euro.

– Mantova: coinvolti 15 Comuni per un totale di 238.109 euro.

– Milano: coinvolti 55 fra Comuni ed enti per un totale di 910.313 euro.

– Monza e Brianza: coinvolti 16 Comuni per un totale di 235.273 euro.

– Pavia: coinvolti 12 Comuni per un totale di 217.896 euro.

– Sondrio: coinvolti 4 Comuni per un totale di 50.525 euro.

– Varese: coinvolti 17 Comuni per un totale di 272.269 euro.

