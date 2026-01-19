Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie / Senza categoria

Terzo settore, al via la misura ‘Volontariato e Territorio’

Assessore Lucchini: 7 milioni di euro per rafforzare innovazione sociale e welfare territoriale

Rafforzare e innovare gli enti del Terzo Settore e le organizzazioni non profit di piccole dimensioni: è questo l’intento della nuova misura denominata “Volontariato e Territorio”, che mette a disposizione 7 milioni di euro.

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini, ha approvato i criteri dell’iniziativa volta allo sviluppo e alla trasformazione per l’empowerment e alla promozione del Terzo Settore in Lombardia attraverso risorse relative all’ambito del PR FSE+ 2021-2027, Priorità Inclusione Sociale.

La misura è finalizzata a valorizzare il ruolo strategico del volontariato e dell’associazionismo come attori fondamentali dell’ecosistema del welfare di prossimità e dell’innovazione sociale, sostenendo percorsi di sviluppo organizzativo, crescita delle competenze e rafforzamento delle reti territoriali.

“Il Terzo Settore rappresenta una risorsa imprescindibile per le nostre comunità – dichiara l’assessore Lucchini –. Con questa iniziativa vogliamo accompagnare soprattutto gli enti più piccoli in un percorso di crescita e trasformazione, rafforzandone le competenze, la capacità organizzativa e l’attitudine a fare rete, per rispondere in modo sempre più efficace ai bisogni delle persone, in particolare di quelle più fragili”.

L’intervento prevede l’assegnazione di voucher per l’acquisto di beni e servizi funzionali alla realizzazione di un Piano di rafforzamento dell’ente beneficiario, con una durata massima di 12 mesi.

I piani potranno riguardare tre aree strategiche:
– il rafforzamento delle competenze del capitale umano, anche attraverso la digitalizzazione e l’uso di nuove tecnologie;
– l’innovazione dei modelli organizzativi e gestionali;
– lo sviluppo di reti collaborative con altri soggetti profit e non profit.

“Investire sul volontariato – prosegue l’assessore Lucchini – significa investire nella coesione sociale, nella capacità dei territori di leggere i bisogni e di costruire risposte personalizzate.
Vogliamo un Terzo Settore sempre più forte, competente e innovativo, capace di generare valore sociale e di essere protagonista delle politiche di inclusione”.

I destinatari diretti della misura sono gli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS e le organizzazioni non profit operanti ai sensi del Codice civile, con sede in Lombardia e con entrate annue non superiori a 50.000 euro.
I beneficiari indiretti saranno i cittadini in condizioni di fragilità e a rischio di esclusione, oltre agli ambiti territoriali e alle amministrazioni locali titolari dei servizi sociali.

L’iniziativa sarà attuata tramite Avviso pubblico a sportello, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Potrebbero interessarti anche

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Pierfrancesco Gallizzi - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima