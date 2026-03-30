(LNews – Milano, 30 mar) Sono tre i progetti premiati al Belvedere di Palazzo Lombardia in occasione della proclamazione dei vincitori della dodicesima edizione del concorso ‘Accendi la mente, usa le mani’. Presenti alla cerimonia, il presidente della Regione Attilio Fontana e il fondatore e presidente di Motomorphosis Andrea C. C. Ducati che hanno consegnato i riconoscimenti ai primi classificati del contest. In particolare, la cerimonia ha visto salire sul podio i lavori di Lorenzo Grussu dell’Università Campus Bio Medico di Roma, di Matteo Meroni della classe 2F della scuola media Montale di Bollate (MI) e di Giulia Berardi, Chiara Sorbo, Fernando Leesa e Martina Endruschat della classe 4 SCP dell’Istituto di Istruzione Superiore G. Meroni di Lissone (MB)

“E’ un’iniziativa importante – ha affermato il presidente Fontana – perché da un lato si accentua la necessità del rispetto delle regole che consentono una circolazione sicura, ma dall’altro si introducono aspetti divertenti e qualificanti come l’individuazione, da un punto di vista di design, di come i ragazzi possono vedere una moto, una macchina o un mezzo di trasporto”.

“Il 2026 segna il 15esimo anno di attività di Motomorphosis. Traguardo significativo– ha dichiarato il presidente e fondatore di Motomorphosis Andrea C. C. Ducati – La presenza costante di Regione Lombardia al nostro fianco sottolinea come da sempre le Istituzioni abbiano attenzione nei confronti della nostra mission: trasmettere alle nuove generazioni, partendo dai bambini, la cultura della sicurezza e della salute, ma soprattutto il rispetto del prossimo nel condividere la strada”.

Il concorso, patrocinato da Regione Lombardia insieme al Comune di Milano, alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri e ad ADI e con il sostegno e dei partner dell’Associazione Motomorphosis, ha coinvolto gli studenti delle istituzioni scolastiche e universitarie italiane. I partecipanti hanno presentato una propria personale interpretazione grafica della moto simbolo dell’Associazione. (LNews)

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