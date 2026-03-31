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Bando sale da spettacolo, i fondi della Lombardia salgono a 11 milioni

Teatro Bibiena di Mantova, vista del palco. Foto utilizzata per aumento di risorse bando sale da spettacolo

Caruso: intervento per sostenere le imprese e garantire l’offerta culturale

Regione Lombardia incrementa la dotazione finanziaria del bando per il finanziamento di progetti per l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale destinate ad attività di spettacolo. Con una delibera di Giunta, su proposta dell’assessore regionale Francesca Caruso, viene finanziato lo scorrimento della graduatoria approvata a dicembre 2025, con nuove risorse pari a 6 milioni di euro a valere sul Programma operativo complementare (POC) 2014-2020 per altri progetti di micro, piccole e medie imprese localizzata in Lombardia, portando le risorse totali del bando a 11 milioni di euro.

Assessore Francesca Caruso durante un evento, ha lo sguardo attento e le mani giunte davanti a sè. Foto utilizzata per aumento di risorse bando sale da spettacolo

Ulteriori fondi di Regione Lombardia per il bando destinato alla valorizzazione delle sale da spettacolo

“Il settore dello spettacolo – ha spiegato l’assessore Caruso – rappresenta un elemento strategico per la vitalità dei nostri territori, non solo dal punto di vista culturale, ma anche sociale ed economico. Le sale cinematografiche e gli spazi dedicati agli spettacoli dal vivo sono luoghi fondamentali di incontro e partecipazione, capaci di generare occupazione e sostenere l’imprenditorialità, oltre a garantire un presidio culturale diffuso, in particolare nelle aree periferiche e nei centri più piccoli”.

Rafforzato l’impegno della Lombardia per il settore

“Per questo abbiamo deciso di rafforzare ulteriormente il nostro impegno, portando la dotazione complessiva del bando a 11 milioni di euro, con un incremento di 6 milioni. Un intervento concreto che ci consente di sostenere un numero ancora maggiore di imprese e di favorire una presenza sempre più capillare e qualificata dell’offerta culturale su tutto il territorio lombardo”.

Risorse per le imprese

Le risorse, destinate alle imprese che operano nel mondo dello spettacolo, come cinema, teatri, auditorium, cineteatri e spazi polivalenti, permettono di sostenere investimenti finalizzati alla crescita e alla competitività delle sale e di riqualificare le sedi di spettacolo attraverso ristrutturazioni o adeguamenti strutturali e tecnologici, anche attraverso l’acquisto e l’installazione di arredi, macchinari e attrezzature.

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