LNotizie-Taxi, Assessore Lucente: 2,1 milioni per rinnovare il parco veicoli

Domanda dall’1 ottobre all’1 dicembre. Contributi fino a 10.000 euro per mezzi elettrici, a idrogeno e ibridi

(LNotizie – Milano, 30 set) Al via da domani, giovedì 1 ottobre, il bando Taxi 2026 di Regione Lombardia. Ammontano a oltre 2,1 milioni di euro le risorse messe a disposizione per aiutare i tassisti lombardi a sostituire gli attuali veicoli con auto nuove, elettriche, a idrogeno o ibride. Il contributo può arrivare fino a 10.000 euro per ogni veicolo acquistato. Le domande potranno essere presentate fino alle ore 16 dell’1 dicembre 2026.

“Con il bando Taxi 2026 sosteniamo concretamente i tassisti lombardi – sottolinea l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente – nel rinnovo dei loro veicoli, accompagnando il settore verso una mobilità sempre più moderna e sostenibile. Mettiamo a disposizione oltre 2,1 milioni di euro per favorire la sostituzione degli attuali mezzi con vetture a basso o nullo impatto ambientale. È un intervento che guarda sia alla sostenibilità sia alla qualità dell’offerta, perché taxi più moderni ed efficienti significano anche un servizio migliore per cittadini, pendolari e turisti. Una dimostrazione concreta del nostro impegno verso una mobilità sempre più efficace, in sintonia con la riduzione delle emissioni e l’attenzione alla qualità dell’aria”.

Chi può richiedere il contributo – Il bando è rivolto ai titolari di licenza taxi rilasciata da un Comune della Lombardia, che potranno presentare una sola domanda per l’acquisto di un unico veicolo. Per accedere all’incentivo è necessario sostituire un veicolo taxi attualmente in servizio omologato in una classe inferiore a Euro 6E. Il contributo può coprire fino al 50% del costo del nuovo veicolo, al netto dell’Iva, con un massimo di: 10.000 euro per veicoli elettrici o a idrogeno; 8.000 euro per veicoli ibridi benzina-elettrico con i requisiti previsti dal bando.

Le domande saranno esaminate con procedura a sportello, secondo l’ordine cronologico di presentazione e fino a esaurimento delle risorse. La gestione del bando è affidata a Unioncamere Lombardia. Le richieste devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma ReStart (https://restart.infocamere.it). Tutte le informazioni sui contenuti del bando sono disponibili sul portale di Regione Lombardia. (LNotizie)

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