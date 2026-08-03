La Giunta di Regione Lombardia ha approvato, su proposta dell’assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile Franco Lucente, di concerto con l’assessore all’Ambiente e Clima Giorgio Maione, una delibera in cui stanzia 2.142.857 euro per finanziare il rinnovo del parco veicoli dedicati al servizio taxi con vetture green a impatto ambientale basso o nullo. Nello specifico, la misura, che trova copertura nel bilancio di previsione 2026-2028, prevede contributi a fondo perduto pari a 1.500.000 euro per il 2026 e a 642.857 euro per il 2027. Le risorse verranno quindi assegnate tramite la pubblicazione di un bando gestito da Unioncamere entro 60 giorni dall’approvazione della delibera.

Lucente: risorse concrete per promuovere i taxi green

“Con questo provvedimento – ha spiegato l’assessore Lucente – sosteniamo concretamente i tassisti lombardi nel percorso di rinnovo del parco veicoli. Si tratta di un investimento che coniuga sostenibilità e innovazione, contribuendo a offrire ai cittadini un servizio sempre più efficiente, moderno e in linea con le esigenze di una mobilità in continua evoluzione. Regione Lombardia mette a disposizione risorse concrete per la sostituzione dei mezzi più inquinanti con veicoli a basso o nullo impatto ambientale, favorendo una riduzione delle emissioni e un miglioramento della qualità dell’aria”.

Maione: ridurre le emissioni è priorità

“Ridurre le emissioni prodotte dal traffico urbano – ha sottolineato l’assessore Maione – è una delle priorità della Regione. Questa misura rappresenta un’azione concreta per favorire la diffusione di veicoli meno inquinanti e migliorare la qualità dell’aria nelle nostre città. Sostenere la transizione ecologica del servizio taxi significa investire in un futuro più sostenibile, affiancando gli operatori con risorse che favoriscono il ricambio dei mezzi e contribuiscono agli obiettivi del Programma regionale per la qualità dell’aria”.

Destinatari e requisiti del bando sui taxi green

Il contributo a fondo perduto per la sostituzione dei veicoli con vetture green è rivolto a titolari di una licenza taxi alla data di presentazione della domanda, rilasciata da uno dei Comuni della Lombardia. Per accedere ai fondi, è necessario sostituire il proprio veicolo omologato in una classe inferiore a Euro 6E. È possibile presentare un’unica domanda per l’acquisto di un unico veicolo.

Tipologie di vetture finanziabili e incentivi previsti

Entrando più in dettaglio, l’incentivo è infatti riconosciuto fino a un massimo del 50 per cento del costo di fatturazione del veicolo acquistato, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, ed entro il limite massimo previsto per la relativa tipologia di alimentazione. E secondo la seguente tabella:

Tipologia veicolo : elettrico, idrogeno; incentivi : 10.000 euro;

: elettrico, idrogeno; : 10.000 euro; Tipologia veicolo: Ibrido benzina-elettrico omologato in classe non inferiore a EURO 6E, con motore elettrico di trazione e con potenza massima su 30 minuti > 20 kW, come specificato nel Documento Unico di circolazione e di proprietà; incentivi: 8.000 euro.

Per l’ammissibilità dei veicoli ibridi benzina-elettrico, il requisito della potenza massima su 30 minuti superiore a 20 kW è riferito al motore elettrico di trazione ed è verificato sulla base del Documento Unico di circolazione e di proprietà. Per i veicoli plug-in deve inoltre risultare l’indicazione della carica esterna. I beneficiari dovranno presentare un’apposita dichiarazione in cui si attesta che il mezzo sostituito non sarà più utilizzato per il servizio taxi. Nella fase di rendicontazione, è necessario anche inviare la carta di circolazione del veicolo sostituito in cui si attesta la modifica dell’uso.

Il provvedimento rientra tra le misure attuative del Programma regionale di interventi per la qualità dell’aria.