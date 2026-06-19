Taxi in Lombardia: in arrivo 1,6 milioni di euro per veicoli green

Taxi

Regione Lombardia stanzia 1,6 milioni di euro per il rinnovo della flotta taxi

Approvato lo stanziamento nell’assestamento di Bilancio 2026-2028. Assessore Lucente: un impegno concreto dopo 13 anni per un servizio moderno, ecologico ed efficiente

(LNotizie – Milano, 18 giu) Acquisto dei veicoli di ultima generazione e un servizio taxi sempre più moderno ed efficiente. Sono gli obiettivi del piano di investimenti approvato dalla Giunta regionale nell’ambito dell’ ‘Assestamento al bilancio 2026 – 2028’, che destina ben 1.670.000 euro al rinnovo del parco vetture adibito al servizio taxi.

I fondi saranno interamente dedicati all’acquisto di autoveicoli a basso o nullo impatto ambientale, una misura che punta a ridurre drasticamente le emissioni atmosferiche nelle aree urbane e interurbane, migliorando la qualità dell’aria e offrendo, al contempo, un servizio di trasporto più confortevole per i cittadini.

Assessore Lucente: provvedimento già illustrato ad associazioni categoria – “Si tratta di una svolta storica per il settore – ha dichiarato l’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente – Regione Lombardia torna infatti a finanziare direttamente il ricambio dei mezzi dei tassisti dopo ben 13 anni dall’ultimo provvedimento analogo. Questo stanziamento, che ho recentemente illustrato alle associazioni di categoria, rappresenta un impegno concreto per garantire un trasporto pubblico sempre più moderno, sostenibile ed efficiente. Risorse importanti che permetteranno ai tassisti di rinnovare il loro parco veicolare con nuovi mezzi green e moderni, in modo da offrire un servizio sempre più confortevole e all’avanguardia”.

“È l’ennesima dimostrazione – ha concluso l’assessore – della sensibilità di Regione nei confronti di una categoria, quella dei tassisti, strategica per la mobilità urbana ed interurbana. Grazie anche al confronto periodico con i rappresentanti e le sigle sindacali del comparto, abbiamo raccolto esigenze e necessità per valorizzare un sistema di trasporto sempre più innovativo, con l’unico obiettivo di rendere il servizio migliore per l’utenza e garantire condizioni di lavoro ottimali per gli autisti”. (LNotizie)

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