LNews-TEATRO, ASSESSORE CARUSO: CON BANDO DI REGIONE LOMBARDIA FINANZIATE 27 REALTÀ TRA MILANO, BRESCIA, BERGAMO, VARESE, LECCO E MONZA

PUBBLICATI GLI ESITI DELLA MISURA SOSTENUTA CON 1,2 MILIONI DI EURO

(LNews – Milano, 05 ago) Prosegue l’impegno di Regione a sostegno del teatro in Lombardia. Sono 27 le realtà teatrali che hanno ottenuto un contributo regionale attraverso il bando 2025 per il supporto alla produzione di spettacoli e rassegne, voluto dall’assessore alla Cultura, Francesca Caruso. La misura, finanziata con uno stanziamento complessivo di 1,2 milioni di euro, ha premiato compagnie, imprese culturali e professionisti attivi nelle province di Bergamo, Brescia, Lecco, Milano, Monza e Brianza e Varese. Si tratta di soggetti che operano stabilmente nei settori della prosa, del teatro per l’infanzia e la gioventù e del teatro di figura che animano la vita culturale dei territori.

“Con la pubblicazione dei risultati del bando – afferma l’assessore regionale Francesca Caruso – prosegue il sostegno concreto a soggetti e professionisti che ogni giorno lavorano nel settore del teatro con abnegazione, passione e competenza. Si tratta di realtà che sviluppano progettualità solide, intrecciano relazioni autentiche con il pubblico e assicurano una presenza culturale continua sul territorio. Con questo contributo finanziamo le produzioni, la programmazione di rassegne e stagioni, le tournée nazionali e internazionali, le attività laboratoriali, l’ospitalità di spettacoli e i progetti educativi”.

“Solo nel 2024 – continua Caruso – queste realtà hanno prodotto 210 nuovi spettacoli e messo in scena oltre 5.000 repliche. Inoltre, hanno raggiunto più di 1,3 milioni di spettatori e attivato oltre 2.600 contratti di lavoro: sono numeri che raccontano, con chiarezza, lo sforzo quotidiano di chi fa cultura sul campo”.

A Milano, dove si concentra il maggior numero di soggetti finanziati (19), hanno ricevuto contributi: Teatro Franco Parenti Srl Impresa Sociale, Teatro dell’Elfo S.C. Impresa Sociale, Tieffe Teatro Milano Società Cooperativa Impresa Sociale, Teatro del Buratto Società Cooperativa Sociale, Elsinor Società Cooperativa Sociale, Teatro Carcano S.r.l., Teatro de Gli Incamminati Società Cooperativa, Associazione Grupporiani, A.T.I.R., Accademia dei Filodrammatici, Associazione Teatro della Cooperativa, La Bilancia – Società Cooperativa, Associazione Culturale Pacta Arsenale dei Teatri, Associazione Culturale Teatro Out Off, Associazione Centro Teatro dei Navigli, Associazione Culturale Campoteatrale, Compagnia Corrado d’Elia, Linguaggicreativi ETS, Associazione Culturale PEM Habitat Teatrali.

A Bergamo vengono finanziate 3 realtà: Teatro Prova Società Cooperativa Sociale, T.T.B. – Teatro Tascabile di Bergamo – Accademia delle Forme Sceniche Società Cooperativa Sociale, Pandemonium Teatro Società Cooperativa Sociale Onlus.

In provincia di Lecco hanno ricevuto sostegno 2 soggetti: Scarlattineprogetti Associazione Culturale e Teatro Invito – Società Cooperativa Sociale.

In provincia di Varese viene finanziata l’Associazione Eccentrici Dadarò, a Brescia Il Telaio – Società Cooperativa Sociale Onlus, mentre in provincia di Monza e Brianza il contributo è andato a La Danza Immobile S.r.l. Impresa Sociale ETS. (LNews)

red