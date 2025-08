Pedemontana, ulteriori 5 milioni per le compensazioni viabilistiche

Regione Lombardia stanzia ulteriori 5 milioni di euro da destinare, tramite la Provincia di Monza Brianza, a interventi nei territori interessati dalla tratta B2 dell’autostrada Pedemontana. Le risorse aggiuntive sono state assegnate secondo quanto approvato dal Consiglio regionale nell’ambito dell’assestamento di bilancio.

Assessore Terzi: segnale di attenzione

“Le ulteriori risorse introdotte da Regione Lombardia – dichiara l’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche Claudia Maria Terzi – si sommano ai 60 milioni di euro prescritti dal Cipe e già stanziati per ciascun Comune della Tratta B2 con specifici importi per le compensazioni viabilistiche. L’incremento rispetto al budget iniziale è un ulteriore segno di attenzione della Regione nei confronti delle richieste dei territori, a seguito dell’aumento dei costi degli interventi prioritari previsti dal Piano Intercomunale della Viabilità. I singoli Comuni possono investire tali fondi in interventi per opere viabilistiche e di interscambio per la mobilità sostenibile e ciclopedonale”.

Fondi anticipati da Regione

Oltre a questi 5 milioni di euro, Regione Lombardia ha già anticipato 13,4 milioni di euro quale parte delle risorse compensative per la realizzazione della Tangenziale nord di Cesano Maderno / sottopasso via Como (10 milioni di euro, opera in corso da parte Ferrovienord) e per il Ponte Via San Benedetto a Cesano Maderno (3,1 milioni di euro, lavori conclusi), oltre che per le progettazioni viabilistiche finanziate con i 60 milioni. A questo si aggiunge il finanziamento integrativo di 5,3 milioni di euro per la Tangenziale nord di Cesano Maderno.