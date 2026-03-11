Baseball azzurro nella storia, battuti gli Usa a Houston

Baseball azzurro nella storia! Dopo il clamoroso successo della nazionale di rugby sull’Inghilterra al ‘6 Nazioni’, ecco un’altra buona notizia che ha quasi dell’incredibile.
Il baseball azzurro è nella storia
Per la prima volta nella storia, infatti, gli atleti azzurri di baseball hanno battuto i professionisti degli Stati Uniti in una sfida del torneo ‘World Baseball Classic’ che si sta disputando a Houston. Bravi ragazzi, avanti così!
Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana sui suoi profili social.