Baseball azzurro nella storia, battuti gli Usa a Houston

Baseball azzurro nella storia! Per la prima volta gli atleti della nazionale italiana hanno battuto gli Stati Uniti al World Baseball Classic.

Fontana: bravi ragazzi, avanti così!

Baseball azzurro nella storia! Dopo il clamoroso successo della nazionale di rugby sull’Inghilterra al ‘6 Nazioni’, ecco un’altra buona notizia che ha quasi dell’incredibile.

Il baseball azzurro è nella storia

Per la prima volta nella storia, infatti,  gli atleti azzurri di baseball hanno battuto i professionisti degli Stati Uniti in una sfida del torneo ‘World Baseball Classic’ che si sta disputando a Houston. Bravi ragazzi, avanti così!

Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana sui suoi profili social.

