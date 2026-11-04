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LNotizie-Foto. 4 novembre, assessore La Russa: Forze Armate esempio per i giovani, a loro la nostra gratitudine e riconoscenza

(LNotizie – Milano, 04 nov) “La Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate è un momento importante per ricordare la nostra storia, i valori su cui si fonda la Repubblica e il sacrificio di chi ha servito il Paese, a partire dai recenti Caduti in Bosnia. Una ricorrenza che rinnova la loro memoria e rende omaggio alle donne e agli uomini in uniforme, che operano quotidianamente, anche in Regione Lombardia, al servizio della collettività e delle istituzioni”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, partecipando alle celebrazioni a Milano.

“In una fase in cui anche Milano è stata teatro, nelle ultime settimane, di episodi di tensione e di scontri – ha aggiunto l’assessore La Russa –, è fondamentale ribadire il valore del rispetto nei confronti delle Forze Armate e di tutte le donne e gli uomini in divisa. Un principio che deve essere trasmesso alle giovani generazioni, affinché comprendano il significato del loro impegno e il ruolo fondamentale che svolgono nella tutela della sicurezza e delle libertà. Il dissenso e il confronto sono legittimi, ma non possono mai tradursi in violenza o mancanza di rispetto verso chi serve lo Stato e la comunità”. (LNotizie)

sib
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