Belvedere di Palazzo Lombardia aperto al pubblico sabato 4 aprile, dalle 10 alle 18, con ingresso libero e gratuito dal Nucleo 1 per i festeggiamenti dei 100 anni della prima partita della Nazionale di pallacanestro maschile. È trascorso infatti un secolo esatto da quando il 4 aprile 1926, in piazzale Accursio a Milano, con inizio alle ore 11 i cestisti azzurri allenati da Marco Muggiani disputarono, contro la Francia, la prima partita ufficiale. Il risultato fu favorevole ai padroni di casa: L’Italia ha vinto, infatti, 23 a 17. Per l’occasione, nell’ambito di ‘Riparti-Amo Basket‘, il progetto che si propone di promuovere la pallacanestro a livello di sport di base coinvolgendo le realtà del territorio, il Belvedere ospita la mostra itinerante “I 100 anni della nazionale italiana di basket‘.

Belvedere aperto per i 100 anni prima partita Nazionale pallacanestro maschile

L’esposizione al Belvedere, realizzata in collaborazione con il Museo del Basket di Milano, si compone di 13 totem, come il numero di regole fissate da James Naismith nel 1891 quando inventò il gioco del basket, che raccontano l’evoluzione tecnica e sportiva della pallacanestro, i grandi protagonisti, i momenti iconici e il basket come fenomeno sociale.

Mostra e docufilm

La mostra sarà accompagnata anche dalla proiezione di un docufilm sulla storia della pallacanestro, raccontata dagli ex campioni, realizzato da don Mario Zaninelli, parroco di San Donato Milanese, grande appassionato di basket e docente di ‘Etica dello sport‘ all’Università Statale di Milano. In piazzetta Galvani sarà inoltre allestito un campo da basket per cimentarsi nei tiri liberi.