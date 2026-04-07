Successo al Belvedere per la mostra sulla Nazionale di Basket

Grande successo per la mostra ‘Riparti-Amo Basket‘ ospitata a Palazzo Lombardia per celebrare i cento anni della prima partita della Nazionale Italiana di Basket. Sono state infatti oltre mille le persone che, approfittando anche della giornata primaverile di sabato 4 aprile, sono salite al Belvedere per non perdersi la prima delle 13 tappe che porteranno la mostra in giro per tutta Italia.

Un’apertura partecipata e ricca di entusiasmo per l’iniziativa

“In Lombardia – commenta il presidente Attilio Fontana – il basket vanta una grande tradizione con capitali come Milano, Varese, Cantù, Brescia e Cremona che negli anni hanno scritto pagine importanti di questo sport. In questo senso Varese rappresenta qualcosa di unico: qui la pallacanestro non è solo competizione, ma identità, tradizione e senso di appartenenza che attraversa le generazioni. Da grande appassionato, è emozionante vedere così tante persone riunite per celebrare cento anni di storia azzurra: il basket è una scuola di vita, fatta di rispetto, spirito di squadra e impegno”.

Protagonista dell’esposizione è il racconto di un secolo di storia azzurra, a partire da quel 4 aprile 1926 quando, in piazzale Accursio a Milano, l’Italia superò la Francia 23 a 17 nella sua prima uscita ufficiale.

La mostra

Allestita in collaborazione con il Museo del Basket di Milano, la mostra si sviluppa attraverso 13 totem – un richiamo simbolico alle regole originarie codificate da James Naismith – che accompagnano i visitatori in un percorso tra evoluzione tecnica, grandi protagonisti e momenti iconici della disciplina, fino a raccontarne l’impatto sociale.

Ad arricchire l’esperienza anche la proiezione di un docufilm dedicato alla storia della pallacanestro, costruito attraverso le testimonianze di ex campioni e realizzato da don Mario Zaninelli, docente di Etica dello sport presso l’Università degli Studi di Milano.

Grande partecipazione anche in piazzetta Galvani, dove è stato allestito un campo da basket aperto al pubblico per cimentarsi nei tiri liberi, coinvolgendo famiglie, appassionati e curiosi in una giornata all’insegna dello sport e della condivisione.

Dopo il debutto milanese, la mostra proseguirà il suo viaggio in tutta Italia, portando con sé il racconto di cento anni di emozioni, talento e passione azzurra.