L’assessore di Regione Lombardia al Welfare, Guido Bertolaso, ha inaugurato le Case di Comunità del Distretto di Bergamo (Borgo Palazzo, via Garibaldi e via dei Ghirardelli) e la nuova Casa degli Adolescenti, gestite dall’Asst Papa Giovanni XXIII. Strutture che rafforzano la rete sanitaria territoriale e ampliano i servizi rivolti ai cittadini, con particolare attenzione ai giovani in difficoltà.

Casa di Comunità di Borgo Palazzo

Attiva dal 2022, la Casa di Comunità di via Borgo Palazzo è uno dei principali presìdi territoriali dell’ASST Papa Giovanni XXIII. Offre numerosi servizi, tra cui punto prelievi, CUP, vaccinazioni, screening, consultorio familiare, ambulatori specialistici, cure domiciliari e assistenza infermieristica. Il Punto Unico di Accesso orienta i cittadini e facilita l’integrazione tra servizi sanitari e sociosanitari. La struttura garantisce la presenza medica 24 ore su 24 e quella infermieristica per 12 ore al giorno, sette giorni su sette.

Il complesso, nato come ospedale neuropsichiatrico alla fine dell’Ottocento, è stato progressivamente riqualificato e trasformato in un polo di servizi per la comunità.

La Casa degli Adolescenti

La nuova Casa degli Adolescenti, realizzata grazie al finanziamento della famiglia Moscheni e dedicata alla memoria di Tita e Aldo Moscheni, si rivolge ai ragazzi dai 12 ai 25 anni che affrontano situazioni di disagio psicologico e psichiatrico, compresi i disturbi della nutrizione e dell’alimentazione.

La struttura integra assistenza sanitaria, attività educative e supporto sociale. Sono previsti un ambulatorio multidisciplinare per diagnosi e terapie e un centro diurno con attività riabilitative, educative e laboratoriali. I servizi saranno attivati gradualmente a partire dal 26 ottobre.

Casa di Comunità di via Garibaldi

Inaugurata anche la Casa di Comunità di via Garibaldi, attiva dal 31 marzo e punto di riferimento per Bergamo e i Comuni di Orio al Serio, Gorle, Ponteranica, Sorisole e Torre Boldone, per un bacino di circa 150.000 residenti.

La struttura offre, tra gli altri servizi, punto prelievi, ambulatorio infermieristico, vaccinazioni, psicologia, ambulatori specialistici e assistenza per le dipendenze. I lavori di riqualificazione del Padiglione Daina sono costati complessivamente 2,8 milioni di euro, finanziati con fondi PNRR per 2,6 milioni e risorse regionali per 200.000 euro. Sono stati realizzati 14 nuovi ambulatori e migliorata l’efficienza energetica dell’edificio.

Casa di Comunità di via dei Ghirardelli

Nel corso della mattinata Bertolaso ha visitato anche la Casa di Comunità di via dei Ghirardelli, nel complesso del Sacro Cuore di Gesù. La struttura servirà i quartieri di Borgo Santa Caterina, Valtesse e Monterosso, con un bacino potenziale di circa 60.000 abitanti.

L’intervento, finanziato da Regione Lombardia con 1,6 milioni di euro, ha consentito di riqualificare l’edificio e realizzare otto ambulatori, spazi per l’accoglienza e aree dedicate ai servizi sociali. Sono previsti, tra gli altri, punto prelievi, ambulatorio infermieristico, servizi di prevenzione e assistenza domiciliare. L’attivazione è prevista entro novembre.

Garantire servizi

“Le Case di Comunità – ha detto l’assessore Bertolaso – sono una rete in crescita e adesso è fondamentale far conoscere ai cittadini le opportunità che offrono. Non sono semplici poliambulatori, ma strutture in grado di garantire molti servizi diversi, dall’assistenza domiciliare al supporto psicologico, dagli ambulatori infermieristici alla continuità assistenziale. Vogliamo rafforzare sempre più la sanità territoriale, evitando che l’ospedale sia l’unica risposta ai bisogni di salute dei cittadini. L’altro fronte su cui siamo impegnati è quello della salute mentale e del disagio giovanile, che richiede una risposta concreta e tempestiva. Abbiamo riorganizzato la rete degli interventi in emergenza in questo ambito, favorendo la collaborazione tra pronto soccorso, pediatri e neuropsichiatri infantili per affrontare i casi più complessi. Stiamo investendo risorse per assumere personale e miriamo a potenziare i servizi sul territorio e l’apertura della Casa dell’Adolescente va proprio in questa direzione. La sanità deve essere pronta a intervenire quando il disagio diventa acuto, ma dobbiamo soprattutto riuscire ad arrivare prima, lavorando insieme alle famiglie e alle scuole per intercettare i segnali di difficoltà e offrire risposte tempestive”.