Inaugurate nella bergamasca Case e Ospedali di comunità

Una giornata dedicata al potenziamento della sanità territoriale e della rete ospedaliera bergamasca. L’assessore al Welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso, insieme al direttore generale di Ats Bergamo Massimo Giupponi, al commissario straordinario di Asst Bergamo Ovest Rosetta Gagliardo e ai sindaci del territorio, ha partecipato alle inaugurazioni delle nuove Case e Ospedali di Comunità.

Case e Ospedali di comunità, il tour nella bergamasca

Il tour ha toccato le strutture di Ponte San Pietro (presente anche l’assessore regionale alle Infrastrutture e Lavori pubblici Claudia Maria Terzi), Calusco d’Adda, Zanica e Romano di Lombardia, dove sono stati presentati i nuovi servizi destinati a rafforzare l’assistenza di prossimità e la presa in carico dei cittadini.

Il tour si è concluso all’Ospedale di Treviglio-Caravaggio, dove sono stati inaugurati il nuovo Pronto Soccorso, la Terapia Intensiva e l’Ospedale di Comunità. Un intervento che rafforza un presidio ospedaliero di riferimento per la Pianura Bergamasca e che si inserisce nel più ampio percorso di potenziamento della sanità lombarda.

A Treviglio anche ‘Dog for smile’

Particolare attenzione è stata dedicata alla nuova Terapia Intensiva, dotata di nove posti letto, con tecnologie aggiornate e ambienti progettati per garantire condizioni di lavoro più confortevoli per il personale e maggiore attenzione ai pazienti. Tra le novità anche ‘Dog for smile‘ il primo progetto in Lombardia e il secondo in Italia che introduce un cane, Prince, in corsia a supporto delle cure per i pazienti. La presenza dell’animale consente di creare momenti di vicinanza, relazione e conforto per i pazienti, soprattutto nei percorsi di cura più delicati.

Bertolaso: strutture organizzate e vissute con soddisfazione dal personale

“Le Case e gli Ospedali di Comunità che abbiamo visitato – ha detto l’assessore Bertolaso – sono strutture organizzate e soprattutto vissute con soddisfazione dal personale e, sempre più, dai cittadini. Stiamo cambiando il modo di fare sanità, portando sempre più servizi e assistenza sul territorio e avvicinandoli alle persone. È un cambiamento importante, facile da annunciare ma molto più complesso da realizzare. All’Ospedale di Romano di Lombardia ho trovato un grande impegno da parte di medici e operatori, in particolare nel Pronto Soccorso”.

“Treviglio – ha aggiunto l’assessore Bertolaso – è una realtà di grande valore per il territorio. La nuova Terapia Intensiva dell’ospedale rappresenta un ulteriore passo avanti, ma è importante anche l’attenzione alla persona. ‘Dog for smile’ con la presenza di un cane appositamente addestrato (Prince), dimostra come innovazione e umanizzazione delle cure possano procedere insieme”.

Per l’asst Bergamo Ovest un investimento di quasi 19 milioni di euro

Complessivamente, gli interventi realizzati dall’Asst Bergamo Ovest rappresentano un investimento di quasi 19 milioni di euro, con risorse Pnrr, regionali e del Dl 34. La rete territoriale dell’Asst comprende 6 Case di Comunità, 4 Ospedali di Comunità e 4 Centrali Operative Territoriali, a servizio di oltre 485.000 cittadini.

Nelle Case di Comunità sono attivi i servizi previsti dal modello della sanità territoriale, con specialistica ambulatoriale, diagnostica, assistenza e presa in carico delle persone con bisogni sanitari e sociosanitari. Regione Lombardia sta monitorando l’attivazione e il livello di operatività delle strutture in tutto il territorio regionale.

I dati del primo semestre 2026

I dati del primo semestre 2026 confermano il ruolo crescente della rete territoriale dell’Asst Bergamo Ovest: oltre 6.200 prestazioni degli Infermieri di Famiglia e di Comunità, più di 2.200 persone prese in carico dai Punti Unici di Accesso, quasi 41.000 prestazioni di assistenza domiciliare integrata e oltre 18.000 prestazioni di specialistica.

L’assessore Bertolaso ha inoltre visitato Casa Camilla a Suisio (BG) struttura destinata a persone con fragilità che si trova all’interno di un edificio confiscato alla criminalità organizzata.

Asst Bergamo Ovest: l’obiettivo è garantire continuità assistenziale

Rosetta Gagliardo, Commissario Straordinario Asst Bergamo Ovest presente con i colleghi della Direzione strategica, Antonio Manfredi, Direttore sanitario, Pietro Tronconi, Direttore sociosanitario e Antonietta Ferrigno, Direttore amministrativo ha commentato: “Questa è una giornata importante, ma soprattutto un punto di partenza per far conoscere ai cittadini i nuovi servizi e il ruolo delle Case di Comunità. Grazie anche alla collaborazione dei sindaci, abbiamo completato la rete delle nuove strutture territoriali”.

“Le Case di Comunità – ha concluso Gagliardo – sono il cuore della medicina di prossimità: luoghi nei quali cittadini e famiglie possono trovare risposte integrate ai propri bisogni di salute, con particolare attenzione alle persone croniche e fragili. L’obiettivo è garantire continuità assistenziale, appropriatezza e personalizzazione delle cure, rafforzando anche prevenzione, vaccinazioni, screening e il monitoraggio delle terapie. Un risultato reso possibile dall’impegno di tutta la squadra dell’Asst, che desidero ringraziare per il lavoro svolto”.