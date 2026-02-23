Logo Regione Lombardia

LNews-TERRITORIO. STANZIATI FONDI PER CENTRI RECUPERO ANIMALI SELVATICI

COMAZZI: IMPORTANTE SEGNALE DI ATTENZIONE VERSO CHI SVOLGE SERVIZIO PREZIOSO A TUTELA DELLA FAUNA

(LNews – Milano, 23 feb)  Regione Lombardia mette a disposizione 510.000 euro per sostenere nel 2026 le attività dei Centri di recupero animali selvatici (Cras), strutture fondamentali per il soccorso e la cura della fauna selvatica in difficoltà.

I fondi previsti dalla delibera, approvata dalla Giunta regionale, saranno destinati ai centri autorizzati che operano sul territorio lombardo.

Le risorse saranno così ripartite:

–  Attività di soccorso e cura degli animali selvatici feriti o in difficoltà: 370.000 euro.

–  Amministrazioni locali per le attività legate alla gestione della fauna selvatica: 140.000 euro.

“I Cras  – ha spiegato Gianluca Comazzi assessore al Territorio e Sistemi verdi di Regione Lombardia  – svolgono un servizio prezioso e spesso silenzioso. Ogni anno centinaia di animali feriti vengono recuperati, curati e, quando possibile, restituiti al loro habitat naturale. Con questo importante stanziamento confermiamo l’attenzione di Regione Lombardia verso la tutela della fauna selvatica e verso tutti gli operatori e i volontari che ogni giorno garantiscono il loro impegno all’interno dei Centri”.

L’intervento si inserisce nel quadro delle politiche regionali di tutela dell’ambiente e della biodiversità, con l’obiettivo di garantire continuità e stabilità alle strutture che operano a servizio del territorio e della comunità. (LNews)

