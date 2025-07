Bergamo, da Regione 400.000 euro per la Variante di Boltiere

Regione Lombardia mette in campo ulteriori 400.000 euro per la Variante di Boltiere, in provincia di Bergamo, così da finanziare opere di completamento come le barriere fonoassorbenti. Lo stabilisce una delibera della Giunta regionale approvata su proposta dell’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi. I fondi si aggiungono agli oltre 5 milioni di euro precedentemente stanziati da Regione per realizzare l’infrastruttura viabilistica inaugurata lo scorso 30 aprile.

Terzi: inserimento armonico dell’opera nel contesto territoriale

“Con la delibera odierna – evidenzia l’assessore Terzi – concretizziamo un ulteriore stanziamento di risorse a beneficio della Provincia di Bergamo, ente attuatore e gestore della Variante di Boltiere, che potrà così utilizzare i fondi per realizzare alcuni interventi di completamento tra cui le barriere fonoassorbenti, importanti per agevolare un inserimento armonico dell’infrastruttura nel contesto territoriale. La Variante di Boltiere, realizzata grazie a una sinergia strategica tra diversi enti, ha beneficiato dello sforzo decisivo, dal punto di vista finanziario e non solo, della Regione”.

Variante di Boltiere, viabilità e qualità della vita in provincia di Bergamo

“L’ulteriore finanziamento messo in campo – prosegue Terzi – testimonia, una volta di più, il nostro impegno su diversi fronti: lavoriamo per efficientare la viabilità e nel contempo prestiamo grande attenzione alla qualità della vita di chi vive in prossimità delle infrastrutture”.