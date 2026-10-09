Un nuovo collegamento tra Cesano Maderno e Seveso per migliorare la viabilità locale e favorire la regolarità del servizio ferroviario. È stata inaugurata la Tangenziale nord di Cesano Maderno (Monza e Brianza), infrastruttura finanziata interamente da Regione Lombardia con oltre 21,3 milioni di euro e realizzata da Ferrovienord.

Alla cerimonia di inaugurazione ha partecipato l’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi. Presenti anche il consigliere delegato di Fnm Fulvio Caradonna, il presidente di Ferrovienord Pier Antonio Rossetti, il sindaco di Cesano Maderno Giampiero Bocca e il sindaco di Seveso Alessia Borroni.

Assessore Terzi: infrastruttura attesa da tempo che migliora i collegamenti

“La realizzazione della Tangenziale Nord di Cesano Maderno, attesa da tempo e considerata di preminente interesse regionale – ha spiegato l’assessore Terzi – porterà beneficio ai comuni di Seveso e Cesano Maderno, ai loro abitanti, ma non solo. Intervento finanziato interamente da Regione Lombardia con oltre 21,3 milioni di euro, previsti nel Contratto di Programma con Ferrovienord che ha provveduto alla realizzazione, produce ricadute positive sulla viabilità interna, sui collegamenti della Brianza che gravitano sull’asse del sistema viabilistico della Pedemontana e sulla regolarità del servizio ferroviario che interessa le linee Milano-Seveso-Asso, grazie alla soppressione del passaggio a livello”.

“Questa inaugurazione – ha concluso l’assessore Terzi – dimostra come le infrastrutture producano ricadute positive sul benessere sociale e del tessuto produttivo rendendo più connessi i territori e più celeri gli spostamenti sia sul versante stradale che della mobilità ferroviaria e ciclopedonale”.

La nuova tangenziale e i benefici per il territorio La nuova infrastruttura si sviluppa per circa 500 metri e collega i territori di Cesano Maderno e Seveso attraverso un tracciato che comprende un ponte sul torrente Seveso e un sottopasso stradale sotto la linea ferroviaria Milano-Seveso-Asso. L’intervento ha consentito la chiusura definitiva del passaggio a livello di via Como, eliminando un punto critico per la circolazione e contribuendo a migliorare la sicurezza e la fluidità del traffico stradale e ferroviario.

Le opere comprendono anche un nuovo sottopasso ciclopedonale in via Liberazione, accessibile alle persone con disabilità, e la riqualificazione della viabilità circostante, con nuovi collegamenti a servizio dei quartieri interessati.