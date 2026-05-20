Biologa aggredita nel Lodigiano, solidarietà di Fontana e Bertolaso

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l’assessore al Welfare, Guido Bertolaso, hanno espresso solidarietà alla biologa dell’Asst di Lodi vittima di una gravissima aggressione martedì 19 maggio a Castelgerundo, nel Lodigiano, mentre prestava soccorso a una persona in difficoltà.

Fontana: condanna per un atto di violenza inqualificabile e brutale

“Esprimo la mia più ferma condanna per un atto di violenza inqualificabile e brutale – ha dichiarato il presidente Attilio Fontana – che ha colpito una professionista della nostra sanità mentre dimostrava uno straordinario spirito civico. Non ci può essere spazio per la violenza nella nostra società, ancor più quando si accanisce contro chi spende la propria vita e le proprie competenze per il bene degli altri. Siamo e saremo sempre fermamente al fianco dei nostri operatori sanitari, garantendo loro tutto il supporto necessario. Alla dottoressa e alla sua famiglia va l’abbraccio di Regione Lombardia e dei nostri cittadini”.

Bertolaso: il suo esempio rappresenta un modello di responsabilità civile

“Quanto accaduto colpisce profondamente tutti noi – ha sottolineato l’assessore – perché questa donna ha compiuto un gesto di straordinario senso civico, altruismo e umanità. Si è fermata per aiutare qualcuno che riteneva in pericolo, incarnando i valori più autentici della solidarietà e dell’attenzione verso il prossimo che ogni giorno animano il personale sanitario lombardo. Le notizie che giungono dagli Spedali Civili di Brescia, che indicano la paziente fuori pericolo di vita e in trasferimento dalla terapia intensiva al reparto di degenza, rappresentano un sollievo importante e una speranza per tutti noi. A tal proposito, un sentito ringraziamento va ai soccorritori intervenuti e alle équipe sanitarie dell’automedica e dell’elisoccorso di Areu, sempre presenti e tempestivi nel garantire assistenza nei casi di emergenza come questo, e ai professionisti degli Spedali Civili di Brescia che hanno preso in carico la paziente con grande competenza, assicurando le cure specialistiche necessarie”.

La vicinanza

“Ai familiari e ai colleghi dell’Asst di Lodi – ha concluso Bertolaso – desidero esprimere la massima vicinanza e soprattutto alla paziente rivolgo i più sinceri auguri di pronta guarigione e di pieno recupero. Il suo esempio rappresenta un modello di responsabilità civile e generosità che merita il rispetto e la riconoscenza di tutti”.

Nella foto di copertina il direttore generale degli Spedali Civili di Brescia, Luigi Caiazzo, e il professor Nicola Latronico, direttore dipartimento Area Emergenza Urgenza degli Spedali Civili di Brescia, consegnano anche a nome dell’assessore Bertolaso un mazzo di fiori alla biologa ferita