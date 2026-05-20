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Lombardia Notizie / Territorio e sistemi verdi

Nuvolento più protetta con l’area di laminazione sul torrente Rudone

 Inaugurata dall'assessore regionale al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi l’area di laminazione sul torrente Rudone a Nuvolento (Brescia)

Comazzi: oltre 2,4 milioni per garantire più sicurezza al territorio

Inaugurata  dall’assessore regionale al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi l’area di laminazione sul torrente Rudone a Nuvolento, in provincia di Brescia. L’opera che presenta un volume di 63.000 metri cubi e un’estensione di 34.135 metri quadri è stata finanziata da Regione Lombardia per un importo di oltre 2,4 milioni di euro ha come soggetto attuatore il Consorzio di bonifica Chiese. Oltre alla realizzazione delle vasche, il finanziamento ha consentito una serie di interventi di adeguamento idraulico, tra cui l’integrazione di alcune paratoie. Il nuovo impianto ubicato in località Carlina, alla confluenza tra i torrenti Rudone e Pospesio, è progettato per reggere anche eventi meteorologici estremi, riducendo la quantità d’acqua che arriva a valle da 33 a 10 metri cubi al secondo. Per la manutenzione e la gestione dell’opera, inoltre, Regione Lombardia ha stanziato ulteriori 30.000 euro al Consorzio, che dovrà garantirne il corretto funzionamento nel tempo.

Area di laminazione asul torrente Rubone a Nuvolento (Brescia) inaugurata dall'assessore al Territorio e Sistemi verdi di Regione Lombardia Gianluca Comazzi.A Nuvolento inaugurata area laminazione sul torrente Rudone

“Quest’opera – ha sottolineato l’assessore Comazzi –  rappresenta un risultato importante per il comprensorio di Brescia e conferma la volontà di Regione Lombardia di investire con continuità sulla sicurezza delle comunità locali. Di fronte a fenomeni meteorologici sempre più intensi occorrono interventi concreti, una programmazione mirata e la capacità di prevenire le emergenze. La difesa del suolo è una delle priorità della nostra agenda amministrativa. Continueremo a lavorare in questa direzione, in stretta collaborazione con enti locali e Consorzi di bonifica, sempre nell’interesse dei cittadini”.

Interventi in provincia di Brescia

Dal 2018,  in  provincia di Brescia, già finanziati 188 interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico, per un totale di 132,7 milioni di euro. Nove  di questi  finanziati dai Consorzi della provincia di Brescia Chiese e Oglio Mella per complessivi 9,5 milioni di euro.
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