Boom di nascite alla Mangiagalli: martedì 11 giugno sono nati 29 bambini

Boom di nascite alla Clinica Mangiagalli del Policlinico di Milano

Martedì 11 giugno ’24 è stato un giorno da record con un viavai continuo di cicogne: in meno di 24 ore sono nati 29 bambini (15 maschietti e 14 femminucce, di cui due gemelle).

C’è chi è arrivato in anticipo di qualche giorni come Pietro che, alle 15 è venuto alla luce dopo un travaglio veloce e chi, come Beatrice, che era talmente curiosa di vedere il mondo oltre il pancione, da anticipare di circa 20 giorni la nascita dimostrando da subito subito carattere e personalità.

Un plauso a tutti gli specialisti dell’Ostetricia e della Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale che, seppur abituati ad affrontare picchi di nascite giornaliere in questo periodo dell’anno, hanno dovuto ‘davvero fare gli straordinari’. A chiudere questa giornata storica è stata una bimba nata poco prima delle 22.

La Clinica Mangiagalli, con 6.000 parti all’anno, è la prima realtà italiana come numero di nascite ed è sempre più centro di riferimento per le gravidanze difficili. In questi primi 6 mesi del 2024 ha già registrato un trend positivo rispetto all’anno precedente, dato in controtendenza a livello nazionale.