Sabato 6, domenica 7 e lunedì 8 dicembre prenderanno il via le aperture al pubblico del Belvedere ‘Silvio Berlusconi’ di Palazzo Lombardia previste per il periodo natalizio.
A partire da questo week end, infatti, si potrà salire al 39° piano della sede della Giunta regionale per godere quella che il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana definisce “una vista mozzafiato unica e inimitabile sulla città di Milano e sulle montagne della Lombardia”.
Per accedere i cittadini dovranno effettuare una prenotazione sul sito internet della Regione.
Da sabato 6 dicembre apre al pubblico il Belvedere di Palazzo Lombardia
Nello specifico, i visitatori potranno accedere all’edificio dal Nucleo 1 di Piazza Città di Lombardia, in queste date: 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21 dicembre 2025 dalle 10 alle 18 e il 6 gennaio 2026 dalle 10 alle 18.
Palloncini al Belvedere di Palazzo Lombardia da sabato 6
Nel corso della visita al Belvedere i cittadini potranno ammirare anche un albero di Natale realizzato con oltre duemila palloncini in lattice 100% biologico. L’allestimento è pensato per far vivere a grandi e piccini tutto il fascino del Natale in un’atmosfera magica.
Le iniziative del Natale di Regione Lombardia
Le aperture speciali del Belvedere sono solo una delle tante iniziative di ‘Natale a Palazzo Lombardia’. Il ricco programma di appuntamenti organizzati da Regione per celebrare le prossime festività, ha una particolare attenzione ai più piccoli. A questo link il programma completo di tutte le iniziative organizzate da Regione Lombardia per le festività natalizie.