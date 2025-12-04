Logo Regione Lombardia

lombardia notizie

online

lombardia notizie

online

Lombardia Notizie / Iniziative ed eventi
  • Ottimizzato per il web da: Monica Giambersio
  • Ottimizzato per il web da: Monica Giambersio

Dal 6 dicembre apre al pubblico il Belvedere di Palazzo Lombardia

da sabato si potrà salire al belevedere di palazzo lombardia , nella foto l'allestimento al 39° esimo piano con l'albero di Natale

Fontana: una visita al 39° piano per godere di una vista mozzafiato

Sabato 6, domenica 7 e lunedì 8  dicembre prenderanno il via le aperture al pubblico del Belvedere ‘Silvio Berlusconi’ di Palazzo Lombardia previste per il periodo natalizio.

A partire da questo week end, infatti, si potrà salire al 39° piano della sede della Giunta regionale per godere quella che il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana definisce “una vista mozzafiato unica e inimitabile sulla città di Milano e sulle montagne della Lombardia”.

Per accedere i cittadini dovranno effettuare una prenotazione sul sito internet della Regione.

Da sabato 6 dicembre apre al pubblico il Belvedere di Palazzo Lombardia

Da sabato 6 dicenbre apre al pubblico il Belvedere di palazzo Lombardia.Nello specifico, i visitatori potranno accedere all’edificio dal Nucleo 1 di Piazza Città di Lombardia, in queste date: 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21 dicembre 2025 dalle 10 alle 18 e il 6 gennaio 2026 dalle 10 alle 18.

Palloncini al Belvedere di Palazzo Lombardia da sabato 6

Nel corso della visita al Belvedere i cittadini potranno ammirare anche un albero di Natale realizzato con oltre duemila palloncini in lattice 100% biologico. L’allestimento  è pensato per far vivere a grandi e piccini tutto il fascino del Natale in un’atmosfera magica.

Le iniziative del Natale di Regione Lombardia

Le aperture speciali del Belvedere sono solo una delle tante iniziative di ‘Natale a Palazzo Lombardia’. Il ricco programma di appuntamenti organizzati da Regione per celebrare le prossime festività, ha una particolare attenzione ai più piccoli. A questo link il programma completo di tutte le iniziative organizzate da Regione Lombardia per le festività natalizie.

Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Potrebbero interessarti anche

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Pierfrancesco Gallizzi - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima