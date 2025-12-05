Lombardia, finanziate 3 Province per azioni di contenimento nutria

Prosegue e si rafforza l’impegno di Regione Lombardia nel contrasto alla nutria, specie invasiva che continua a causare danni rilevanti. Sono stati infatti finanziati tre progetti presentati dalle Province di Mantova (80.000 euro), Pavia (80.000 euro) e Brescia (65.500 euro) nell’ambito del bando regionale destinato a interventi innovativi di contenimento. Lo annuncia l’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi.

Lombardia, impegno al contrasto della nutria con enti locali

“Con queste risorse – dichiara l’assessore Beduschi – diamo agli enti locali ulteriori strumenti immediati per lavorare in modo efficace. Quello del contenimento nutria non è un tema secondario, in quanto questa specie invasiva danneggia i campi, compromette gli argini e mette a rischio la sicurezza idrogeologica di interi territori”.

Progetti innovativi

Questo finanziamento è pensato per sostenere progetti innovativi, che prevedano l’impiego di ditte specializzate o associazioni (anche venatorie) per attività di censimento, trappolaggio, cattura, smaltimento e monitoraggio della presenza di nutrie nei territori colpiti.

Provvedimento si aggiunge al piano triennale regionale

Il provvedimento si inserisce nel quadro più ampio del piano regionale triennale sul contenimento della nutria, già finanziato con oltre 1,2 milioni di euro, e si affianca all’importante novità legislativa approvata recentemente dalla Commissione Agricoltura del Consiglio regionale. Con un emendamento si introduce infatti nella legge regionale 20/2002 per il contenimento ed eradicazione della nutria un nuovo articolo. Con cui si sanziona chi manomette, danneggia o interferisce con le trappole e i dispositivi utilizzati nelle operazioni autorizzate di contenimento. Le sanzioni previste vanno da 100 a 500 euro. Si tratta di uno strumento rapido ed efficace contro i sabotaggi che negli ultimi anni hanno compromesso numerosi interventi sul territorio.

Beduschi: era necessario colmare un vuoto

“Era necessario colmare un vuoto – conclude Beduschi –. Non possiamo finanziare le Province per gestire la nutria e poi lasciare che dispositivi e trappole vengano danneggiati da chi ostacola le operazioni. Con questa norma rafforziamo il lavoro degli addetti ai lavori, tuteliamo gli agricoltori e affermiamo un principio chiaro: le attività di contenimento sono di pubblica utilità e la Lombardia non tollererà comportamenti irresponsabili”.