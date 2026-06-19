“Quanto accaduto a Brescia è un episodio gravissimo e profondamente inquietante, che suscita sgomento e indignazione. Esprimo la mia piena vicinanza ai due bambini coinvolti, alle loro famiglie e a tutti coloro che hanno vissuto momenti di grande paura. Ringrazio inoltre il cittadino che è intervenuto con coraggio e gli operatori delle Forze dell’ordine per il tempestivo intervento che ha consentito di fermare il responsabile dell’aggressione”.

L’assessore di Regione Lombardia alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, commenta così la notizia dell’aggressione in un parco pubblico a Brescia a due bambini a opera di un cittadino nigeriano, poi arrestato, che ha tentato di strangolarli.

Tentata aggressione a bambini a Brescia, disposta la revoca del permesso di soggiorno

“La revoca del permesso di soggiorno – continua La Russa –, disposta dal questore di Brescia, in modo da poter poi procedere alla sua espulsione dall’Italia dopo aver scontato la pena, è un provvedimento fondamentale. Quando una persona è sotto effetto di sostanze o per condizioni di grave fragilità psichica non adeguatamente monitorate e diventa un potenziale pericolo per sé e per gli altri, è indispensabile che ci siano strumenti efficaci di contrasto”.

“La sicurezza dei cittadini – conclude La Russa – è una priorità assoluta. Serve un impegno costante affinché situazioni di rischio siano intercettate prima che possano trasformarsi in episodi di violenza”.