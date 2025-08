LNews-LOMBARDIA, VIA LIBERA AD ACCORDO CON PARCO DEL TICINO PER TUTELA DELLE BRUGHIERE DEL GAGGIO E DEL CAMPO DELLA PROMESSA

ASSESSORE COMAZZI: CONFERMIAMO NOSTRO IMPEGNO PER SALVAGUARDARE AREA DI GRANDE PREGIO NATURALISTICO E STRATEGICA PER BIODIVERSITÀ REGIONALE

(LNews – Milano, 06 ago) La Giunta della Regione Lombardia ha approvato, nella seduta del 4 agosto, lo schema di accordo tra Regione Lombardia e il Parco Lombardo della Valle del Ticino per la realizzazione di interventi finalizzati alla tutela e al miglioramento delle componenti vegetazionali, floristiche e faunistiche delle brughiere del Gaggio e del Campo della Promessa, a sud di Malpensa.

L’accordo rappresenta un ulteriore passo avanti per garantire la conservazione e la valorizzazione di un’area di rilevante interesse ecologico, che ospita habitat e specie di elevato pregio ambientale.

Il provvedimento prevede l’assegnazione delle risorse necessarie per il biennio 2025-2026 e sarà seguito da un’intesa operativa tra Società esercizi aeroportuali (Sea) e il Parco del Ticino per definire le modalità concrete degli interventi.

Nell’ambito del provvedimento, sono inoltre riconosciuti 36.300 euro a favore di Fla (Fondazione Lombardia per l’Ambiente), a titolo di rimborso per le attività di monitoraggio faunistico svolte nell’area, nell’ambito delle funzioni dell’Osservatorio regionale per la biodiversità.

“Con questa delibera – ha commentato Gianluca Comazzi, assessore al Territorio e Sistemi verdi di Regione Lombardia – confermiamo il nostro impegno a favore di un’area che rappresenta un presidio strategico per la biodiversità lombarda. La collaborazione con il Parco del Ticino e con tutti i soggetti coinvolti ci consente di attuare interventi mirati ed efficaci per la tutela di habitat preziosi e fragili”. (LNews)

