Al via in Lombardia la campagna sulla donazione di plasma

Promuovere sicurezza, autosufficienza e continuità terapeutica attraverso una forte alleanza tra istituzioni, sistema sanitario e volontariato. È questo l’obiettivo della nuova campagna ‘Il plasma non è un’altra donazione’, promossa da Regione Lombardia, AREU e AVIS Lombardia, presentata venerdì 13 oggi in Regione. Alla conferenza stampa hanno preso parte il Direttore generale della Direzione Welfare Mario Melazzini, per Areu il Direttore sanitario Gabriele Perotti; il responsabile della Struttura Regionale di Coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali in Lombardia, Daniele Prati, il presidente di AVIS Nazionale, Oscar Bianchi, il presidente di AVIS Lombardia, Pierangelo Colavito, e da remoto, il presidente SIMTI (Società Italiana di Medicina Trasfusionale e Immunoematologia) Francesco Fiorin.

La campagna nasce da un percorso condiviso di fiducia e responsabilità, e punta a valorizzare in particolare la donazione di plasma come gesto fondamentale per garantire l’autosufficienza nazionale. Il messaggio chiave è semplice: il plasma non è un gesto qualunque, richiede più tempo ma è un tempo che diventa cura, che sostiene i percorsi terapeutici delle persone fragili e che contribuisce a ridurre la dipendenza dall’estero.

Nel corso dell’evento sono stati illustrati i dati della raccolta 2025. La Lombardia si conferma motore della raccolta italiana con 418.378 unità di sangue prodotte, pari al 17% del totale nazionale; 400.309 unità trasfuse sul territorio (97% del fabbisogno regionale); oltre 18.000 unità inviate come supporto alle regioni più fragili.

Il Direttore Generale della Direzione Welfare di Regione Lombardia, Mario Melazzini, ha sottolineato il valore della collaborazione istituzionale: “Innanzitutto, ritengo doveroso ringraziare tutte le donatrici e i donatori lombardi, i volontari e gli operatori che ogni giorno rendono possibile la solidità della rete trasfusionale. Dietro ogni donazione c’è una rete complessa che indirizza le risorse dove c’è reale bisogno di salute: la raccolta di plasma rappresenta oggi una risorsa cruciale. La Lombardia, per dimensioni e competenze, è chiamata a svolgere un ruolo di punta, ma dobbiamo continuare a investire, coinvolgere nuove generazioni e sensibilizzare i cittadini. Il successo si fonda sullo spirito condiviso e sulla fiducia tra istituzioni e volontariato: con il gioco di squadra possiamo raggiungere l’obiettivo comune. Proprio per questo, come Regione Lombardia, investiamo 1,8 milioni di euro per progetti di promozione e consolidamento sulla donazione in collaborazione con le associazioni”.

“Negli ultimi anni AREU ha lavorato a stretto contatto con Regione Lombardia e AVIS – ha aggiunto Gabriele Perotti Direttore Sanitario AREU – per accrescere l’attenzione sulla donazione di plasma, un impegno reso possibile grazie alla dedizione quotidiana dei nostri operatori e dei donatori. È anche grazie a queste persone speciali, e alla collaborazione con i Simt degli Ospedali coinvolti, che abbiamo potuto attivare “Blood on Board”. Un progetto che oggi ci consente, unica Regione in Italia, ad avere sangue e plasma a bordo di tutti e 5 gli elisoccorso della Lombardia. Un’iniziativa complessa dal punto di vista operativo, ma che ha già prodotto risultati concreti: in soli 6 mesi ‘Bob’ è già stato applicato 65 volte (Como 19, Bergamo 16, Milano 13, Brescia 12, Sondrio 5) aumentando la possibilità di sopravvivenza di persone coinvolte da gravi traumatismi. È fondamentale continuare su questa strada per valorizzare ogni donazione e garantire supporto a chi ha bisogno”.

“Quella che raccontiamo oggi – ha affermato Pierangelo Colavito, Presidente AVIS Regionale Lombardia – è una storia di crescita e di responsabilità condivisa. In questi anni abbiamo rafforzato il sistema associativo e contribuito a rendere ancora più sicuro ed efficiente il sistema sanitario regionale. La raccolta di sangue in Lombardia è stabile, ma oggi dobbiamo compiere un passo in più: investire sulla donazione di plasma. Non è un’altra donazione, è un gesto consapevole che richiede più tempo ma che restituisce enormemente in termini di cura, autosufficienza e solidarietà. Ringrazio tutti i donatori che già praticano la plasmaferesi e chi sceglierà di avvicinarsi a questo gesto fondamentale: insieme possiamo garantire continuità terapeutica e salvare vite”.